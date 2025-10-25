Минобороны провело уникальный концерт ко Дню Республики

День Республики
В Астане на сцене Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялся концерт «Искусственный интеллект и синергия творчества», посвященный Дню Республики, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Уникальность проекта Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК заключалась в сочетании национального искусства с современными технологиями — впервые роль ведущего концерта исполнил искусственный интеллект.

По словам автора идеи, начальника НВПЦ, заслуженного деятеля Казахстана Армана Асенова, использование ИИ в постановке номеров стало «первым шагом к созданию нового формата духовного восприятия, объединяющего технологии и искусство».

Мероприятие посетили руководство Министерства обороны, военнослужащие Акмолинского гарнизона с семьями, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», а также жители и гости столицы.

Концертная программа, направленная на укрепление национальной идентичности и прославление образа защитника Отечества, включала выступления Центрального военного оркестра, Центрального ансамбля и детской студии «Жас сарбаз».

Первая часть вечера — «Тарихпен үндес тағдыр» — была посвящена исторической памяти и духовным истокам казахского народа. Зрители тепло приняли номера эстрадно-симфонического оркестра и танцевального коллектива «Сағым».

Во второй части — «Бірлік пен бейбітшілік» — прозвучали произведения о дружбе и межнациональном согласии. На сцене выступили фольклорно-этнографический оркестр Центрального ансамбля, исполнители Еркебек Кабдрахманов, Агыбай Удешов, Алия Аукенова, Мадина Кабдолла, Мадина Сванкулова и юные вокалисты студии «Жас сарбаз».

Раздел «Менің Қазақстаным – менің Республикам» объединил песни, воспевающие любовь к Родине и гражданскую ответственность: «Қарулы күштер», «Батыр жүрек сарбаздар», «Қазақ ұлдары», «Мен қазақ», «Үзілмес үміт» и «Халықтар достастығы».

Финальная часть концерта — «Цифрлық болашақ» — символизировала устремленность Казахстана к развитию и прогрессу. В исполнении артистов прозвучали песни «Қазақстан», «Қыран» и «Егемен Қазақстан».

Зрители высоко оценили новизну и технологичность постановки, сопровождая выступления бурными аплодисментами. Концерт стал ярким примером синтеза искусства, патриотизма и инноваций.

#Астана #концерт #День Республики

