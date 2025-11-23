23 ноября военные кадровые работники отмечают профессиональный праздник. Дата связана с созданием в 1991 году в составе государственного комитета обороны Казахской ССР управления кадров, передает Kazpravda.kz

В тот период перед специалистами подразделения стояла непростая задача – сохранить офицерский состав, привлечь и воспитать новую плеяду военнослужащих. В сжатые сроки была создана нормативная правовая база, определившая систему взглядов, требований и ограничений для военнослужащих.

Сегодня кадровую политику в Вооруженных силах осуществляет департамент кадров Министерства обороны. Структурное подразделение организует комплектование воинских должностей, формирует кадровый резерв, осуществляет учет и аттестацию личного состава, ведает вопросами присвоения воинских званий и награждения военнослужащих.

С применением электронных технологий меняется и система подбора и расстановки кадров. Импульс развитию кадрового потенциала придало внедрение цифрового рейтинга военнослужащих. Новый инструмент оценки их профессиональной деятельности обеспечивают прозрачный и объективный подход в продвижении по службе. Рейтинг формируется на основе уровня образования, квалификации, владения языками, результатов аттестации и личных достижений. Цифровое ранжирование повышает мотивацию военнослужащих, сокращает бюрократические процедуры и минимизирует влияние человеческого фактора.

Кадровая работа требует принципиальности, способности принимать взвешенные решения, владения коммуникативными навыками и соблюдения этики военнослужащего. Незаметная, на первый взгляд, работа обеспечивает преемственность кадровой политики, направленной на непрерывность управления, эффективное использование имеющегося потенциала для обеспечения выполнения задач государства в области обороны.