Ему было 17 лет

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла на озере Алаколь со стороны области Абай, передает Kazpravda.kz

Во время купания у катера, на заметном удалении от прибрежной линии, 17-летний парень без спасательного жилета прыгнул в воду и спустя некоторое время начал тонуть. На помощь ему подплыл другой человек в жилете, однако из-за паники тонущий стал тянуть его под воду.

В результате молодой человек не смог выбраться и утонул на глазах у многочисленных очевидцев.

Департаментом полиции области Абай начато досудебное расследование в отношении 32-летнего владельца катера. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека по неосторожности.

Напомним, ранее Глава государства, в связи с многочисленными обращениями граждан, обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих, и поручил навести там порядок.

После поручения Президента, вице-премьер Ермек Кошербаев проверил прибрежные зоны отдыха на Алаколе.