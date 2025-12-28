В Астане состоялась торжественная церемония принесения Военной присяги военнослужащими, призванными осенью этого года в творческий взвод Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В мероприятии приняли участие руководство и личный состав Национального военно-патриотического центра, ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие бойцов.

За первый месяц службы солдаты прошли курс молодого бойца, изучили общевоинские уставы, основы строевой, физической и огневой подготовки, выполнили первые практические стрельбы.

С ответственным в жизни моментом их поздравил начальник Национального военно-патриотического центра заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов. Обращаясь к родителям, он отметил, что их сыновья попали в творческое подразделение – сердце культурной жизни армии.

– В течение года они будут вовлечены в военно-культурную деятельность Вооруженных сил. Наряду с этим освоят основы военного дела, станут ответственными и дисциплинированными. По завершении службы них будет возможность заключить контракт и продолжить творческую деятельность, – сказал он.

Среди новобранцев рядовой Әділ Жұмағұл. Он – выпускник Казахского национального университета искусств «Шабыт» по специальности «хоровое дирижирование».

– Рад, что попал в творческий взвод, ведь я – человек музыкальный. Служба даст мне возможность заниматься любимым делом, развивать профессиональные навыки, получить практический опыт в сфере военной культуры и в дальнейшем связать свою карьеру с военным оркестром, – поделился он.

Разделить важный момент в жизни солдат пришли и их родственники. Бабушка новобранца Абылайхана Сарсембаева Гульбану Бекешева отметила, что ее внук осознанно принял решение о прохождении срочной воинской службы. До призыва он окончил Astana IT University по специальности «цифровая журналистика». По ее словам, служба в армии закалит его и позволит расширить профессиональные навыки.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой творческого коллектива Национального военно-патриотического центра.

Отметим, что подразделение для призывников с творческими наклонностями в составе Вооруженных сил было создано в 2023 году и направлено на эффективное сочетание воинской службы с развитием их талантов и профессиональных компетенций.