На юго-западе страны из-за наводнения затопило более 100 тыс. га, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Наводнения во Франции не прекращаются уже 33 дня, под водой оказалась территория на юго-западе страны общей площадью около 110 тыс. га. Об этом сообщил телеканал France Info.

По данным издания, больше всего пострадали города, расположенные в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта. Наивысший — красный — уровень климатической опасности объявлен в департаментах Мен-и-Луара, а также Жиронда и Ло-и-Гаронна. Еще в 14 департаментах действует предпоследний, оранжевый, уровень опасности.

Власти продолжают эвакуацию жителей из затопленных районов — свои дома были вынуждены покинуть более 1,6 тыс. человек.

Как отмечает телеканал BFM TV в Telegram-канале, предварительный ущерб от стихийного бедствия может достигнуть €3 млрд.

Около 850 тыс. домохозяйств 12 февраля на юго-западе Франции остались без электричества из-за шторма «Нильс». Уточнялось, что в 32 департаментах страны действует «оранжевое» предупреждение.