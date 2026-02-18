На юго-западе страны из-за наводнения затопило более 100 тыс. га, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Наводнения во Франции не прекращаются уже 33 дня, под водой оказалась территория на юго-западе страны общей площадью около 110 тыс. га. Об этом сообщил телеканал France Info.
По данным издания, больше всего пострадали города, расположенные в долинах рек Гаронна, Луара и Шаранта. Наивысший — красный — уровень климатической опасности объявлен в департаментах Мен-и-Луара, а также Жиронда и Ло-и-Гаронна. Еще в 14 департаментах действует предпоследний, оранжевый, уровень опасности.
Власти продолжают эвакуацию жителей из затопленных районов — свои дома были вынуждены покинуть более 1,6 тыс. человек.
Как отмечает телеканал BFM TV в Telegram-канале, предварительный ущерб от стихийного бедствия может достигнуть €3 млрд.
Около 850 тыс. домохозяйств 12 февраля на юго-западе Франции остались без электричества из-за шторма «Нильс». Уточнялось, что в 32 департаментах страны действует «оранжевое» предупреждение.