В Атырау произошел трагический инцидент. 38-летний мужчина спрыгнул с центрального автомобильного моста, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на оперативное реагирование, спасти его не удалось. Прибывший на место трагедии медперсонал, констатировал смерть мужчины.

По информации пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, по факту суицида мужчины зарегистрировано уголовное дело. Сейчас проводятся комплексные следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.