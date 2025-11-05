Мясо, приправы и ничего лишнего

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Мы привыкли ворчать, что магазинные продукты питания зачастую не блещут качеством. Особенно это заметно на примере колбасы: ее любят многие, но выбрать «ту самую» – настоящую, мясную и ароматную – удается нечасто.

А ведь колбаса, сделанная честно, из мяса и специй, может быть именно такой. В этом мы убедились, познакомившись с молодой предпринимательницей из Талдыкоргана Айгуль Адильбек.

Айгуль по профессии технолог. Первые эксперименты с продуктами питания после учебы делала дома: баловала домочадцев колбасами, слушала их отзывы. Семья была в восторге, и женщина решилась пойти дальше.

– Я прошла обучение по программе «Бастау Бизнес», получила грант под проект и купила самое необходимое оборудование, – рассказывает Айгуль. – Так и открылось мое маленькое произ­водство.

Сегодня она делает ровно столько колбасы, сколько заказывают. Все – свежайшее. В составе продукции только мясо и специи.

– Мы закупаем мясо тушей, специи добавляем щедро, – объясняет Айгуль. – Конечно, такое изделие не может быть копеечным. Но зато оно полезное.

Чтобы сделать продукт максимально безопасным, она приобрела коптильню со специальным фильтром. Так снижается риск попадания вредных веществ на оболочку колбасы при копчении.

У Айгуль, кстати, есть уже и общест­венное признание, в нынешнем году она стала полуфиналисткой проекта «Одно село – один продукт» и мечтает расширить ассортимент.

– Я хочу, чтобы люди потребляли мои изделия с удовольствием и знали, что это по-настоящему качественный продукт, – говорит она.

Айгуль делится и своими лайфхаками, которые помогут выбрать хорошую колбасу в магазине:

– Посмотрите на оболочку. Она должна быть сухой и плотной, без вздутий, пятен и слизи. Пощупайте: колбаса должна быть упругой. Оцените цвет. У натурального изделия он не бывает ярким.

Ну и если килограмм колбасы дешевле, чем килограмм филе той же говядины или конины, то ознакомьтесь с составом продукта, он должен быть указан на упаковке. И уже потом решайте, хотите ли вы это есть.

