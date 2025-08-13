Каждый год 13 августа во всем мире отмечается Международный день левшей — людей, для которых левая рука является ведущей. Этот день - не просто повод улыбнуться своей «леворукости», но и возможность обратить внимание на удивительные особенности этих людей, нередко наделенных особыми талантами и нестандартным мышлением. Об этом читайте в материале корреспондента Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кто такие левши и чем они отличаются?

Примерно 10–15% населения планеты — левши. Ученые выяснили, что предпочтение той или иной руки формируется еще в утробе матери и связано с особенностями работы головного мозга. У левшей сильнее развито правое полушарие — то, что отвечает за воображение, образное мышление, музыку, интуицию и креативность. Именно поэтому среди левшей так много творческих личностей: художников, музыкантов, писателей, актеров и выдающихся ученых.

Среди известных и талантливых левшей можно отметить гения эпохи Возрождения, художника, изобретателя и анатома Леонардо да Винчи, композитора Людвига ван Бетховена, чья музыка до сих пор вдохновляет мир, писателя и сатирика Марка Твена, актера и режиссера Чарли Чаплина, оставившего неизгладимый след в истории кино, фронтмена Nirvana Курта Кобейна и первую женщину — лауреата Нобелевской премии, выдающегося физика Марию Кюри.

Левши часто находят оригинальные решения и подходят к задачам с другой стороны — в буквальном и переносном смысле. Это объясняется тем, что у них лучше развита способность к нестандартному мышлению, импровизации, они легче переключаются между задачами и обладают высокой адаптивностью.

Даже в спорте левши часто имеют преимущество — из-за необычной техники соперники не всегда успевают адаптироваться.

А что в школе и быту?

Раньше левшей пытались переучивать — заставляли писать правой рукой, считая это «правильным». Но сегодня педагоги и родители понимают: леворукость — это не недостаток, а особенность. Современные школы все чаще используют тетради, ножницы и другие принадлежности, адаптированные под левшей.

Международный день левшей — это также напоминание о важности инклюзивности. Мир по-прежнему ориентирован на правшей — от дизайна ножниц до расположения компьютерной мыши. Поэтому важно помнить: небольшие изменения могут значительно облегчить жизнь левшам и помочь им реализовать свой потенциал.