Вчера в рамках задач, поставленных Главой государства, Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по развитию аэропорта Астаны и созданию на его основе международного авиационного хаба.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

В ходе совещания Премьер-минист­ру было доложено о завершении в срок планового ремонта взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта. Проведенные работы направлены на повышение надежнос­ти инфраструктуры и безопасности осуществления полетов.

Аким Астаны Женис Касымбек проинформировал руководителя Правительства о планах по дальнейшей реконструкции и укреп­лению материально-технической базы воздушной гавани столицы. По информации пресс-службы Премьер-министра, проектом предусмотрены строительство новой взлетно-посадочной полосы, ремонт перронов, терминалов, обновление технических средств. Кроме того, планируется развитие инфраструктуры, включающей логистические комплексы, склады, отели, офисы и административные здания.

На сегодняшний день аэропорт ежегодно обслуживает до 9 млн пассажиров. Реализация проекта позволит в ближайшие несколько лет нарастить объемы пассажироперевозок в среднем до 12 млн человек.

Участники совещания обсудили воп­росы привлечения инвесторов для дальнейшего развития аэропорта. Отмечен интерес со стороны крупных международных корпораций. По итогам совещания Премьер-министр поручил Министерству транс­порта и акимату Астаны держать на контро­ле вопрос осуществления проекта, направленного на развитие авиационного потенциала столицы.