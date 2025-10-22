На пути притяжения инвестиций

Инвестиции
27
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

После конструктивной встречи Вице-премьера РК– министра национальной экономики РК Серика Жумангарина с главой центра Invest Hong Kong, действующего при правительстве  специального административного района Гонконг (КНР), гостья из поднебесной провела презентацию в Алматы проекта, по использованию потенциала Гонконга как платформы для выхода на рынки Южной Азии.

Фото автора

Как известно Гонконг, являясь одним из ведущих финансовых, технологических и торговых центров Азии, представляет собой яркий пример успешной реализации экономических реформ и внедрения эффективных рыночных механизмов. Учитывая этот фактор, Альфа Лау подчеркнула важную роль Казахстана для КНР и САР Гонконг не только как надёжного инвестиционного партнёра, но и стратегического хаба, открывающего выход на рынки Казахстана и Центральной Азии. Ряд гонконгских компании, в частности из финансового сектора, проявляют высокий интерес к Казахстану, проявляя готовность привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Развитие сотрудничества, включая использование потенциала Гонконга как платформы для выхода на рынки Южной Азии, будет взаимовыгодным для обеих сторон. За последние годы отмечен рост общего объема товарооборота между Гонконгом и Казахстаном, и есть все предпосылки для его дальнейшего увеличения.

При этом она призвала к совместным усилиям по возобновлению прямого авиасообщения между Алматы и Гонконгом, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.

 

#проект #инвестиции #Гонконг

