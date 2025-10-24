В 2023 году у компании, о которой идет речь – ТОО «Евразия Инвест ЛТД», – сменился собственник, взявшийся­ за реабилитацию предприя­тия. Насколько успешно – об этом чуть ниже. Забегая вперед, скажем, что в преддверии Дня Рес­публики компания готовится к вводу в эксплуатацию нового элеватора, овощехранилища на 12 тыс. тонн и дополнительной системы дож­девального орошения, вложив в эти объекты аграрной инфраструктуры миллиардные суммы.

Объему выполненной работы, проектам, которые за истекшую пару лет удалось осуществить инвесторам в Осакаровском районе Карагандинской области, могли бы позавидовать многие их коллеги. Начать с того, что именно «Евразия Инвест ЛТД» построила и запустила первый в республике завод сублимированного ко­быльего молока – саумала.

Наша газета уже рассказывала об этом проекте («Целебная сила степного напитка», «Казахстанская правда» от 7 августа 2025 года). Напомним вкратце содержание публикации. Завод расположился в 160 км от райцентра – Осакаровки, посреди степных просторов, где есть пастбища для дойных кобылиц.

Производство в своем роде является на сегодняшний день самым крупным на территории нашей республики. Почему же из всех прочих, более «обкатанных» и предсказуемых в АПК проектов был выбран именно бизнес на саумале? Ответ на воп­рос можно легко найти, если учесть свойства этого напитка.

Целебная сила парного ко­быльего молока известна с древнейших времен. На вкус оно сладковатое, а цвет имеет от синевато-белого до коричневатого. Важными компонентами молока являются лактоза, казеин и альбумин (со сбалансированным аминокислотным составом), омега-3, 6, 9 – ненасыщенные жирные кислоты, витамины, минеральные вещества. Его упот­ребление имеет множество терапевтических эффектов: повышает иммунитет, помогает восстановлению ослабленного организма, снижает уровень холестерина, предотвращает усталость при повышенных нагрузках, нормализует обмен веществ и очищает организм от шлаков.

Саумал в отличие от других видов молока очень активный живой продукт и практичес­ки сразу после дойки начинает менять свои характеристики и довольно быстро терять лечебные свойства. Так что пить его нужно парным. Лечебное же сухое кобылье молоко, получаемое в соответствии с актуальными требованиями инновационных технологий на заводе компании, позволяет полностью заменить свежевыдоенное. То есть вы получаете растворимый напиток, полностью идентичный по свойствам парному кобыльему молоку.

Столь ценный продукт должен служить казахстанцам, и к строи­тельству завода сублимированного кобыльего молока компания ТОО «Евразия Инвест Ltd» подошла основательно. Вся технологическая линия была разработана немецкими произ­водителями. Ее установкой, запуском, наладкой, обучением заводского персонала занимался Ганс Цольман – владелец самой крупной в Европе коневодческой фермы и предприятия по выпус­ку кумыса.

Вообще, создание этой фермы имеет интересную предыс­торию, связанную с Великой Отечественной войной. Тесть Ганса Цольмана по имени Рудольф Шторх очутился в те годы в Казахстане, где заболел туберкулезом. Своим исцелением он обязан казахам, которые стали лечить его кумысом. По возвращении домой бывший немецкий военнопленный поклялся посвятить оставшуюся жизнь производству удивительного напитка и для этого открыл первую в Германии коневодчес­кую ферму. После смерти тестя его дело продолжил зять – Ганс Цольман. Теперь он помогает казахстанским фермерам осваи­вать новейшие технологии при производстве кумыса.

По информации заместителя генерального директора компании по сельскому хозяйству Виталия Гасюля, ежесуточный надой от 400 кобыл составляет примерно полторы тонны молока, которое здесь превращают в сублимированный порошок.

Как разъяснил главный технолог завода Дархан Бекмаганбетов, сразу после дойки свежее молоко направляют на охлаждение, обезвоживание, сгущение и непосредственно сублимацию, которая занимает 48 часов. Готовый продукт в виде порошка расфасовывается в фирменные банки разной емкости. По словам технолога, продукт не теряет своих качеств, в нем сохраняются все полезные компоненты в течение двух недель после вскрытия герметически закупоренной тары. В последнее время на заводе освоили выпуск еще и жидкого бутилированного саумала, но он должен быть употреблен в течение пяти дней.

В год на заводе производят около 10 тонн сублимированного саумала. При этом проектная мощность предприятия составляет до 30 тонн этого ценного продукта. Наращивание объемов выпуска на сегодня сдержи­вается вопросами сбыта готовой продукции.

Впрочем, производством саумала проекты «Евразия Инвест ЛТД» не ограничиваются. Таковых насчитывается несколько. По-настоящему прорывным можно считать внед­рение современных поливных сис­тем. Так, компания установила на своих полях ни много ни мало 60 поливных дождевальных машин.

Так что они стали даже частью ландшафта аграрного предприя­тия в Осакаровском районе. Побывав нынешним летом на орошаемых полях компании, я воочию убедился в том, что они зеленеют сочной и густой растительностью. Благодаря высокоэффективному дождевальному поливу кукуруза ежесуточно дает в росте по 3–5 см.

Чтобы запустить систему дож­девального полива, компания за три месяца завершила строи­тельство всех необходимых объек­тов – насосных станций, магистральных трубопроводов и систем подачи воды. Монтаж автоматизированного оборудования был выполнен с использованием передовых технологий, что позволило добиться высокой на­дежности и производительности.

По информации директора компании Серика Жунусова, посевная площадь пшеницы в нынешнем году составила 5 900 га. Урожайность этой культуры на богаре достигла 24 центнеров на круг, а на поливе – все 56. Ячмень занимает 1 200 га и дает по

25 ц⁄га. Что касается качества пшеницы, она идет третьим классом с клейковиной от 25%. Эти данные получены в современной лаборатории компании при собственном элеваторе в поселке Родниковском.

Что касается текущих сельскохозяйственных работ, в нас­тоящее время на полях ТОО «Евразия Инвест ЛТД» ведется заготовка кукурузы на силос и сенаж для строящейся МТФ. Осуществляется десикация (выравнивание с помощью препаратов влажности, устранение сорняков) масличных культур – подсолнечника и рапса. В разгаре уборка картофеля, урожайность которого составила 450 ц⁄га. Второй хлеб будет заложен на хранение в собственном, построенном недавно овощехранилище. Оно оборудовано вентиляционной и охладительной системами.

А зерно, соответственно, примут стальные резервуары современного элеватора. Объект оснащен импортным очистным оборудованием Westrap и газовой сушилкой фирмы Stella.

Следует отметить, что и сезонные сельскохозяйственные работы в компании сумели организовать на современном агротехническом уровне. Дос­таточно сказать, что в уборке зерновых здесь нынче задействовано семь комбайнов (четыре – марки Claas, три – John Deere), на заготовке кормовых трав в валках – два кормоуборочных комбайна Claas и Jaguar, уборке картофеля – три картофелеуборочных комбайна, Grimme, Varitron, самоходный и один картофелекопатель. Для вывоза урожая с полей задействовано 35 грузовых автомобилей.

Компания с первых дней деятельности в сфере АПК сделала акцент на внедрении цифровых технологий. Они охватывают процессы от посева и орошения до уборки урожая. К примеру, современная сельхозтехника, оборудованная системами GPS и автопилотирования, помогает­ проводить точный высев семян, обработку почвы и уборку выращенной продукции. Это минимизирует человеческий фактор, сокращает время на выполнение задач и обеспечивает равномерное распределение посевных материалов и удобрений на полях.

Автоматизированные системы орошения, которыми оснащены сельскохозяйственные угодья инновационного аграрного товарищества, позволяют контролировать подачу воды с помощью цифровых технологий. Эти сис­темы собирают данные о влажности почвы, погодных условиях­ и потребностях рас­тений и на основе полученных данных корректируют процесс полива, что позволяет оптимизировать расход воды при повышении урожайности полей.

В 2024 году компания «Евразия Инвест ЛТД» завершила еще один масштабный проект – высадила на своих угодьях 200 тыс. деревьев, тем самым внесла свой реальный вклад в программу «Таза Қазақстан».

Как сообщил директор компании Серик Жунусов, в настоящее время ведется строительство молочно-товарной фермы, сдача ее в эксплуатацию намечена на предстоящий декабрь. Первая очередь МТФ предполагает запуск доильной карусели на 40 мест со стойловым содержанием в 1 200 дойных коров. Вторая очередь – это карусель на 72 места и 2 400 голов. На столько же прирастет ферма и в третью очередь.

Серик Жунусов поделился планами компании. Еще одним направлением деятельности станет мясное птицеводство. Для этого будет построена птицефабрика. В сфере растениеводства предстоит­ довести площадь орошаемых земель с нынешних 4 700 до 10 тыс. га. Компания планирует получить статус семеноводческого хозяйства с выращиванием семян картофеля и масличных культур.

Подобное «планов громадье» под силу претворить в жизнь только хорошей команде профессионалов. Поэтому обучение персонала современным технологиям, работе на цифровой технике также входит в планы ТОО «Евразия Инвест ЛТД».

Что касается социальной сос­тавляющей деятельности компании, она, конечно, весома. Люди из уже упомянутого выше села Родниковского, где базируется центральный офис инноваторов, обрели стабильную, хорошо оплачиваемую работу. Для местной школы закуплена музыкальная аппаратура и электрическая плита мармит. Так сказать, для пищи духовной и телесной… Компания выделяет финансовую помощь для проведения Нового года, Дня пожилых людей, других праздников.

– Вот управимся со строительством намеченных крупных объектов и приступим в Родниковском к возведению домов для своих работников, – говорит директор компании. – По сути, мы уже вдохнули жизнь в это село, но предстоит сделать еще больше. К нам идут работать жители и других сел Осакаровского района, даже из разных областей приезжают. Что касается господдержки, ее – организационную и финансовую – нам оказывают Министерство сельского хозяйства, акимат Карагандинской области, СПК «Сарыарка».

В общем, ТОО «Евразия Инвест ЛТД» пришло всерьез и надолго. Его путь – это настоящее и будущее АПК страны. С современными передовыми технологиями, основательным и хорошо просчитанным подходом к каждому своему новому проекту.