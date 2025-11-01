Наибольшей популярностью среди казахстанцев пользуются золотые слитки весом 10 граммов

Банки и финансы
10

Более 8 тыс. золотых слитков продано в III квартале, передает Kazpravda.kz

Фото: Нацбанк РК

Национальный банк РК по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (далее – БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 8 302 мерных слитка общим весом 438,4 кг.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков в III квартале пришлись на следующие регионы: Алматы (5 874 шт., 71%), Астана (600 шт., 7%) и Карагандинская область (460 шт., 6%).

Покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через Halyk Bank, Евразийский банк, Alatau City Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Таким образом, за III квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 9 110 мерных слитков общим весом 409,0 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет – 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 т.

Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 гр. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 63 740 шт. Далее следуют 5-граммовые – 53 978 шт. (22%), 100-граммовые – 50 779 шт. (21%), 20-граммовые – 44 707 шт. (18%) и 50-граммовые – 33 678 шт. (13%).

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Золотые слитки могут стать надежным инструментом инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

#золото #Нацбанк РК #золотые слитки

