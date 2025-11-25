Кокшетауский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города М. за незаконное приобретение, хранение психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судом установлено, что мужчина получал рецепты от врача и приобретал в аптеке психотропные вещества (трамадол, тропикамид, ацетилированный опий).

Сотрудниками полиции М. был задержан в состоянии наркотического опьянения и в ходе его личного обыска изъяты психотропные вещества и шприц.

"В суде М. вину признал и показал, что покупал рецепты у врача за 10 000 тенге для личного употребления. В отношении врача возбуждено отдельное уголовное дело", - говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, М. страдает психическими и поведенческими расстройствами, нуждается в принудительном лечении.

Приговором суда ему назначено 4,5 года лишения свободы, которое с применением Закона «Об амнистии» сокращено до 3 лет лишения свободы. Кроме того, осужденному назначено принудительное лечение от наркотической зависимости в местах отбывания наказания. Приговор вступил в законную силу.