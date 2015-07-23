НАСА открыло вторую Землю

НАСА на своем сайте объявило об обнаружении с помощью телескопа "Кепле" экзопланеты, которая по своим характеристикам очень близка к Земле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
Она вращается вокруг звезды, похожей по параметрам на Солнце, оборот вокруг которой совершает за 385 дней. Она находится в "зоне обитания", то есть ученые ожидают, что условия на ней пригодны для существования белковой жизни.
Открытая планета Kepler-452b вращается вокруг звезды Kepler-452, которая относится к спектральному классу G2 – как и наше Солнце. Ее размер всего в 1,6 раза больше земного, и при этом она находится в так называемой "зоне обитания" – ее орбита пролегает на таком расстоянии от звезды, что вода на ней может находиться в жидком состоянии, что необходимо для существования на планете белковой жизни. Период ее обращения вокруг звезды – 385 суток – всего на пять процентов отличается от аналогичного показателя для Земли.
Звезда Kepler-452b располагается в созвездии Лебедя, на расстоянии 1 400 световых лет от Земли. Этому светилу около 6 миллиардов лет, оно на 1,5 миллиарда лет старее Солнца, оно также на 20 процентов ярче и на 10 процентов больше в диаметре, чем Солнце.