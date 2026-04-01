Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Нацбанке сообщили о планах на апрель

Продажи валюты из Национального фонда за март составили 400 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов или около 22 млн долларов США в день.

"По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 300 до 400 млн долларов США", - говорится в сообщении.

В рамках операций зеркалирования в марте было стерилизовано порядка 350 млрд тенге. В течение II квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге.

Валютные интервенции в марте Национальным Банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 391 млн долл. США.