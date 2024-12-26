Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета вблизи Актау

Сотрудники МЧС проинформировали о работе по ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

На данный час на месте происшествия продолжаются работы по разбору конструкций самолета. В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчетов.

В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана.

Бригадами ЦМК МЧС РК продолжается медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета. Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау.

«Вчера в результате проведения аварийно-спасательных работ, спасено и госпитализировано в медицинские учреждения города Актау 29 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек. Также вчера в результате поисковой группой спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В Актау находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии.

«Продолжают работу оперативные штабы и телефоны горячей линии в командном центре Астаны и в ДЧС Мангистауской области: 8-7172-55-96-21, 8-7172-55-96-83, 8-7292-31-90-91. Всего поступило 1 063 обращений на телефоны горячей линии, экстренной психологической помощи и информационного характера», – говорится в официальном сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что вчера, 25 декабря, при получении в 11:00 информации об аварийной ситуации на воздушном судне авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшем по маршруту Баку - Грозный, в район аэропорта г. Актау были незамедлительно направлены силы и средства МЧС Казахстана.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 км от аэропорта, в результате которого произошел разлом фюзеляжа самолета на две поперечные части (расстояние между обломками 300 м) с последующим возгоранием в районе кабины пилотов.

В 11:35 прибывшие спасатели приступили к тушению пожара, и в 12:05 полностью ликвидировали. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв м. На борту самолета находились 67 пассажиров, из них 5 членов экипажа.

Для ликвидации ЧС всего было задействовано 492 человека личного состава и 102 единицы техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов МЧС, МВД, Минобороны, Нацгвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, в том числе борт санитарной авиации из Астаны.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау.

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧС, в результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4 погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», вблизи города Актау, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Ранее стало известно, что жители Мангистау проводили в Москву девять граждан России.