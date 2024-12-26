Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета вблизи Актау

Транспорт,Происшествия,Гражданская авиация
1107
Дана Аменова
корреспондент

Сотрудники МЧС проинформировали о работе по ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МЧС РК

На данный час на месте происшествия продолжаются работы по разбору конструкций самолета. В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единица техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчетов.       

В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана.

Бригадами ЦМК МЧС РК продолжается медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета. Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау.

«Вчера в результате проведения аварийно-спасательных работ, спасено и госпитализировано в медицинские учреждения города Актау 29 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. Обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа. Опознаны тела 7 человек. Также вчера в результате поисковой группой спасателями МЧС обнаружен черный ящик. Было организовано круглосуточное дежурство на месте происшествия», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В Актау находится правительственная комиссия по расследованию причин аварии.

«Продолжают работу оперативные штабы и телефоны горячей линии в командном центре Астаны и в ДЧС Мангистауской области: 8-7172-55-96-21, 8-7172-55-96-83, 8-7292-31-90-91. Всего поступило 1 063 обращений на телефоны горячей линии, экстренной психологической помощи  и информационного характера», – говорится в официальном сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что вчера, 25 декабря, при получении в 11:00 информации об аварийной ситуации на воздушном судне авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшем по маршруту Баку - Грозный, в район аэропорта г. Актау были незамедлительно направлены силы и средства МЧС Казахстана.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 км от аэропорта, в результате которого произошел разлом фюзеляжа самолета на две поперечные части (расстояние между обломками 300 м) с последующим возгоранием в районе кабины пилотов.

В 11:35 прибывшие спасатели приступили к тушению пожара, и в 12:05 полностью ликвидировали. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв м. На борту самолета находились 67 пассажиров, из них 5 членов экипажа.

Для ликвидации ЧС всего было задействовано 492 человека личного состава и 102 единицы техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов МЧС, МВД, Минобороны, Нацгвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, в том числе борт санитарной авиации из Астаны.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. 

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧСв результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4  погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», вблизи города Актау, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии». 

Ранее стало известно, что жители Мангистау проводили в Москву девять граждан России.

#самолет #крушение #черный ящик

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Бразильские эксперты прибыли в Актау для расследования круш…
Какая помощь будет оказана семьям погибших в авиакатастрофе…
Представители бразильской компании Embraer прибыли в Казахс…
QAZAQ AIR приостановил авиарейсы из Астаны в Екатеринбург

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]