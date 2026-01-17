Найти ключ от сердца солдата

Армия
13
Марат Нагуманов, ветеран Вооруженных сил РК, генерал-майор в отставке

19 января в Вооруженных силах отмечается День офицеров воспитательных структур

фото предоставлено пресс-службой Минобороны РК

Для кого-то это просто дата в календаре, а для меня как для человека, проведшего большую часть жизни в армейском строю – день, наполненный воспоминаниями, уважением и глубоким смыслом.

Хорошо помню начало 1990-х годов. В 1993-м, когда в нашей армии был создан институт заместителей командиров по воспитательной и социально-правовой работе, страна только вставала на ноги. Время было непростое: менялись устои, взгляды, подходы. Но одно оставалось неизменным – армии нужны были люди, способные работать не только с техникой и уставами, но прежде всего с человеком, с солдатом.

Именно на плечи офицеров-воспитателей легла ответственная задача – формировать у военнослужащих верность конституционному долгу, воспитывать патриотизм, поддерживать высокий моральный дух и готовность к защите Отечества. Сегодня можно с уверенностью сказать: этот институт доказал свою необходимость и жизнеспособность. За этим стоят труд и самоотдача офицеров и генералов, уважаемых ветеранов Вооруженных сил, которые служили не по формальному долгу, а по призванию. Они не просто проводили занятия и беседы – они жили рядом с солдатами, разделяли с ними радости и трудности службы, учили быть ответственными, честными, стойкими.

Я часто задумываюсь о том, что офицерская служба – это особый путь. Это большая ответственность не только перед государством и личным составом, но и перед собственной семьей. Не каждому по плечу постоянные переезды, тревоги, ночные подъемы, служебные нагрузки. Но именно такие условия закаляют характер и учат главному – служить делу, а не обстоятельствам.

Армия воспитывает защитников Отечества. Она учит переносить физические нагрузки, мириться с казарменным бытом, терпеть разлуку с родными, жить и работать в строгом, зачастую суровом мужском коллективе. Не все, кто сегодня рассуждает об армии, прошли этот путь. Многие никогда не видели казарму, не держали в руках оружие, не знают, что такое солдатская дружба и армейская взаимовыручка. А ведь именно здесь, в таких условиях формируется настоящий характер.

Еще двадцать лет назад в армии существовал институт офицеров по работе с молодежью. Молодые лейтенанты, только что окончившие военные училища, хорошо чувствовали солдатскую среду, говорили с бойцами на одном языке, были для них примером и опорой. Этот опыт, на мой взгляд, заслуживает внимания и сегодня.

Министерство обороны сис­темно и последовательно занимается военно-патриотическим воспитанием. Но начинать такую работу необходимо задолго до призыва – со школьной скамьи. Молодой человек должен приходить в армию подготовленным не только физически, но и морально, с осознанием своей ответственности за свободу и независимость Родины.

Сегодня в Вооруженных силах создан действенный механизм воспитательной работы. Офицеры-воспитатели демонстрируют высокий профессионализм, продолжают традиции своих предшественников, стоят на страже государственной политики и безопасности. Они занимаются на первый взгляд незаметной, но крайне важной работой – формируют мировоззрение, объясняют, убеждают, поддерживают, помогают.

Убежден, что роль воспитателя в армии невозможно переоценить. В этой связи мне хотелось бы вспомнить слова Бауыржана Момышулы о том, что настоящий командир должен владеть ключом от сердца солдата. И именно на таких командирах держится духовный настрой армии.

