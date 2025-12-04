В Караганде для начинающих художников действует проект Art Start, который реализует галерея «Алтын Ғасыр». Недавно здесь открылась очередная выставка, в которой приняли участие 16 авторов. Картины разнятся по сюжетам, выполнены в различных техниках, но объединяет их стремление художников найти свой стиль.
ПопулярноеВсе
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Базальт здесь превращают в утеплитель
Добро без громких лозунгов и камер
Богатые недра могут помочь сельским бюджетам
Десять лет стратегического партнерства
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Маэстро импровизации
Настоящая жизнь начинается не в кабинетах
Пять чемпионов Азии – из Казахстана
Государственный ансамбль танца «Салтанат» отметил юбилей
Химпром расширяется
Рыбы станет больше
Сильные позиции подсолнечника
Мечты становятся реальностью
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]