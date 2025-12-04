– В течение года художники готовятся к Art Start, создают картины специально для проекта, – отмечает руководитель галереи «Алтын Ғасыр» Бибигуль Исполова. – По­участвовав один раз, они потом совершенствуют подачу своих работ, их тематику и оформление. У них появляется творческий азарт. И это правильно. Не нужно бояться проявлять себя!

Одна из участниц проекта – Ольга Маркова. Художница представила три картины, посвященные животным, находящимся под угрозой исчезновения. На одной из них – ягуар, готовый к прыжку, на второй – львята, на третьей – туранский тигр, который обитал в Казахстане и исчез более 70 лет назад.

– Туранского тигра начала писать, когда в нашей стране запустили программу по восстановлению его популяции, – рассказывает Ольга Маркова. – Насколько я знаю, сейчас их разводят на территории Иле-Балхашского заповедника. Туда из Европы завезли амурских тигров, потому что этот вид генетически наиболее близок в вымершему. Эта новость меня обрадовала и вдохновила. В работе я использовала золотую краску, чтобы подчеркнуть надежду на возрождение.

Самым юным участником выставки стал пятилетний Александр Кецман. Четыре рисунка мальчика висят возле большой картины, которую создал его отец. На полотне под названием «Предел добрых чувств» изображена девушка, над которой кружит стая воронов.

– Над этой картиной я работал в сложный жизненный период. Выплеснул свои эмоции на холст, – говорит художник Дмитрий Кецман. – Я хотел показать, что наша любовь – это не всегда рассвет, красота и цветы. Бывают и страдания. Сияние над головой девушки – это душа, а вороны – это сомнения, страхи и боль, которые время от времени мучают каждого из нас.

Пока художники свободны в выборе картин для Art Start. Однако в следующем году организаторы собираются заранее определять тематику, которую должны будут учитывать участники проекта.