Не поддаваться влиянию чуждых идей
2
Мажилисмены предлагают внести нормы, запрещающие в стране пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации и педофилии. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архивного дела». Как отметил один из авторов этих норм – депутат Едиль Жанбыршин, сегодня участились факты, когда люди, выходя в публичное поле, начинают продвигать чуждые нашему обществу и нашим традициям идеи.