Народные избранники уверены, что изменения в обществе начинаются с нас самих, и если каждый будет придерживаться своих традиций, сохранять моральные принципы и не поддаваться влиянию чуждых идей, то мы сможем воспитать сильное, духовно зрелое поколение.

– Особенно тревожно, когда подобные тенденции распространяются среди молодежи, когда нам навязывают то, что противоречит нашим ценностям, формируя искаженное восприятие мира. В результате молодое поколение теряет ориентиры, перестает различать, что действительно достойно уважения, – считает Едиль Жанбыршин.

Такого же мнения придерживается депутат Наталья Дементьева. Она подчеркнула: никто не предлагает преследовать человека за его привычки, ориентацию и образ жизни, если он не приносит вреда остальным. Интимная жизнь должна оставаться за закрытыми дверями. Но пропагандировать свои наклонности, нормализировать их и все это воспринимать как в порядке вещей – должно быть под эмбарго.

Депутаты вносят нормы в три закона – «О правах ребенка», «О рекламе» и «О культуре». В Закон «О правах ребенка» предлагается четкая и однозначная норма, ставящая под запрет в стране пропаганду педофилии, под которой понимается распространение информации о педофилии или приверженности к ней, совершенное публично или с использованием СМИ, сетей, средств телекоммуникаций, в том числе намеренно искаженной для формирования положительного имиджа этому мерзкому со всех точек зрения явлению. Под пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации также понимаются распространение информации, нарративы, нормализующие подобные ценности.

– На мой взгляд фильмы, реклама, другие трансляции должны четко проходить, возможно, некую цензуру. Какую социальную сеть ни открой, вы где-то наткнетесь на какой-то ролик, где не просто показывается, а пропагандируется, что это нормально. Я еще раз повторяю: ни одна поправка просто так не возникает. К нам поступает множество обра­щений от избирателей, которые требуют навести порядок в этой сфере и поставить запрет на распространение такой информации, – сказала депутат.

Депутатов поддержали коллеги и из других фракций. Так, депутат от НПК Ирина Смирнова считает, что «накачка» этих ценностей в наше общество инспирирована извне и нацелена на развал института семьи, отказа от своих традиций и ценностей. А после этого ввергнуть общество в хаос, довершить его уничтожение будет легко. Эти расчеловечивающие идеи давно стали инструментом влияния, а в нашем глобализирующемся мире это опасная тенденция.