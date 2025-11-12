В селе Кызылсай, относящемся к городу Жанаозен, по инициативе частного предпринимателя начала работу небольшая птицефабрика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Фото: freepik

По информации пресс-службы городского акимата, на данный момент предприятие запущено на 30% от своей мощности. Остальная часть будет введена в эксплуатацию поэтапно в ближайшее время.

После выхода фермы на полную мощность планируется производить до 1,3 миллиона яиц в год. Ожидается, что при этом будет создано 10 новых рабочих мест.

По словам предпринимателя, сейчас ведутся работы по регулированию климатических условий в здании. Кроме того, основное сырьё для производства — цыплята — завозится из России.

Заместитель акима города Нурберген Худибаев вместе с руководителями ответственных служб посетил объект и ознакомился с ходом работы фермы.