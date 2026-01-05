«Недопустимо в мирное время»: Президент – о гибели и травматизме в армии

В газете Turkistan вышло интервью Главы государства, в ходе которого журналист попросил Касым-Жомарта Токаева оценить положение дел в казахстанской армии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– К фактам гибели и травматизма солдат-срочников отношусь крайне отрицательно, в мирное время это недопустимо. Об этом говорил на недавнем совещании с участием руководителей всех силовых органов. Подверг критике руководство оборонного ведомства за отсутствие должного внимания к воспитательной работе. Армия должна поддерживать, воспитывать, взращивать достойных граждан нашей страны. Командиры обязаны служить примером для военнослужащих. В армии не может быть и не будет места проявлениям дедовщины, хулиганства, трайбализма, землячества. За всем этим лично прослежу.

Мною приказано принять срочные меры для исправления ситуации. Но следует отметить, что имевшие место трагические инциденты не характерны для всех армейских частей. Проверка показала, что в армии в целом поддерживается надлежащий порядок и дисциплина. Отдельные блогеры в погоне за популярностью рисуют картину, далекую от действительности. Будто в армии чуть ли не ежедневно погибают военнослужащие, ставшие жертвами криминальных элементов, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что на самом деле, быть солдатом – это значит получить новые возможности для самореализации. Демобилизованные имеют право на бесплатное обучение в вузах и колледжах. В ходе службы призывники осваивают востребованные специальности. Военнослужащие по контракту и офицеры надежно защищены в социальном плане.

Армия – это место, где должна царить железная дисциплина и порядок. «Стойко переносить тяготы и лишения военной службы» – в этих словах военной присяги отражается суровая школа жизни, отметил Токаев.

- Повышение престижа воинской службы и укрепление обороноспособности страны – государственный приоритет. Набирает темп технологическая модернизация Вооруженных Сил. Проведенный в прошлом году военный парад в честь 80-летия Великой Победы получил высокую оценку политиков и военных деятелей за рубежом, он наглядно показал обеспеченность нашей армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе казахстанского производства, а также блестящую выучку наших военнослужащих. Армейские подразделения демонстрируют замечательные результаты на внутренних и международных учениях. В Казахстане создана национальная военная школа с полным циклом учебных и научных заведений – от колледжей до университета.

Недавно посетил в Таразе специализированную военную школу, где проходят обучение ребята из социально уязвимых семей. Хорошее начинание. Принял решение дать школе имя легендарного воина Бауыржана Момышұлы. Поручил открыть такие школы во всех областных центрах. Уверен, в этих учебных заведениях мы подготовим будущую армейскую элиту, генералов, которыми будет гордиться вся страна, - добавил Глава государства.

