Полицейские Жылыойского района выявили факт незаконной продажи и перевозки нефтепродуктов в вахтовом поселке Тенгиз. С места происшествия изъяли около тонны топлива, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В вахтовом поселке Тенгиз пресечен незаконный оборот нефтепродуктов.

По данным областного департамента полиции, водители КамАЗа совместно занимались нелегальной продажей и перевозкой дизельного топлива. С места происшествия изъято около одной тонны горюче-смазочных материалов, которые стали вещественным доказательством по делу.

Все подозреваемые были доставлены в отделение полиции. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства инцидента.

Жылыойский районный отдел полиции напоминает жителям и работникам предприятий о недопустимости участия в незаконной торговле топливом. За подобные действия предусмотрена строгая ответственность перед законом.