Нетрезвый водитель въехал в забор в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня утром в Турксибском районе Алматы.

«Факт ДТП зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы. Другие обстоятельства аварии устанавливаются», – сообщили в ДП Алматы.

Ранее в Казнете появилось видео, на котором с виду нетрезвый водитель маршрутки №32 задним ходом наехал на чей-то забор. Он не оставлял попытки наезда на забор, пока его не остановили очевидцы. В автобусе не было пассажиров.

Это не единственный инцидент с участием автобуса в Алматы. Так, 16 июля грузовик врезался в автобус с пассажирами в Алматы. Есть пострадавшие.

26 июня водитель «Киа» допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, после чего автобус наехал на препятствие. Один пассажир автобуса скончался на месте происшествия.