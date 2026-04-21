Незаконную перевозку водных биоресурсов пресекли в ЗКО

Сразу несколько фактов незаконного оборота водных биоресурсов пресечены в Западно-Казахстанской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия ”Бекіре”, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, за одни сутки на различных участках автодороги Атырау–Уральск, а также вблизи населнных пунктов, сотрудниками полиции были остановлены три транспортных средства.

Так, вблизи п. Чапаево была остановлена автомашина Лада Ларгус под управлением 53-летнего водителя, который перевозил 273,5 кг рыбы частиковых пород (карась, сазан, щука) без соответствующих документов.

Вблизи п. Шагатай была остановлена автомашина ВАЗ под управлением 40-летнего водителя, перевозившего около 10 кг рыбы осетровых пород, а также 125 штук частиковых пород (карась, сазан) без соответствующих документов.

Кроме того, на автодороге Атырау–Уральск на одном из перекрестков была остановлена автомашина УАЗ под управлением 62-летнего водителя. При досмотре салона и багажника были обнаружены и изъяты рыба частиковых пород общим весом 28,5 кг и речные раки более 28 кг.