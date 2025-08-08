Прокуратурой ЗКО и областным управлением государственного архитектурно-строительного контроля на территории Уральска выявлено 43 объекта, не соответствующих требованиям ограждения строительных площадок, из них 14 объектов возводятся самовольно.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По 29 объектам ограждения и паспорта приведены в соответствие. По объектам, строительство которых ведется без разрешительной документации, составлены 22 административных протокола на сумму около 5 млн тенге. По двум незаконным строениям предусмотрен снос до конца текущего года, по остальным – назначаются внеплановые проверки и ведутся судебные разбирательства.

За первое полугодие возбуждено и рассмотрено 59 дел об адмнарушениях на общую сумму более 15 млн тенге. Внесено 27 предписаний об устранении допущенных нарушений.

Выступая на брифинге, руководитель УГАСК ЗКО Алибек Антазиев напомнил об изменениях в сфере долевого строительства. Так, Гражданским кодексом установлен запрет заключения предварительных договоров, бронирования, инвестирования, а также договоров строительного подряда.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено увеличение штрафов до 2000 МРП за незаконную рекламу и застройщиков, привлекающих деньги в нарушение требований закона о долевом участии в жилищном строительстве.

Закон «О банках и банковской деятельности» теперь запрещает выдачу ипотеки в строящихся домах, при отсутствии у застройщиков разрешения на привлечение денег дольщиков либо гарантии Единого оператора.

Кроме того уполномоченная компания должна предоставлять ежегодную финансовую отчетность в центральный депозитарий. Все сделки по строящимся объектам переведены исключительно на безналичный расчет. Рекламировать многоквартирный жилой дом разрешено только с обязательным указанием разрешения МИО или заключенного договора гарантии.