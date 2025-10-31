Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Она позволяет компаниям строить собственных ИИ-агентов и цифровых ассистентов без программирования, с полной безопасностью и контролем над корпоративными данными.

Компания уже привлекла 6 млн долларов инвестиций в этом году и сотрудничает с ведущими международными партнёрами.

Данная платформа появилась как ответ на запрос бизнеса: внедрять искусственный интеллект безопасно, быстро и под полным контролем. Её миссия — сделать ИИ не экспериментом, а ежедневным инструментом эффективности для компаний любого масштаба.

Система обучается на внутренних данных компании — документах, процессах, базах знаний. Это означает, что интеллектуальные агенты новой казахстанской платформы говорят на “языке” конкретного бизнеса и не передают информацию вовне.

В команде работают специалисты по ИИ, архитектуре данных, аналитике и UX-дизайну. Компания активно развивает локальные таланты и сотрудничает с университетами и акселераторами, формируя новое поколение специалистов в сфере искусственного интеллекта.

No-code интерфейс — позволяет создавать и настраивать ассистентов без программирования. Простая визуальная логика, гибкие сценарии и встроенные шаблоны превращают запуск ИИ в задачу нескольких кликов, а не месяцев разработки.

Обучение на корпоративных данных — система адаптируется под специфику компании и отрасли. Это не универсальный чат-бот, а ассистент, говорящий языком вашего бизнеса. Платформа подключается к существующим API, CRM, ERP и BI-системам, объединяя разрозненные процессы в единую интеллектуальную экосистему. Ассистенты могут автоматически обрабатывать запросы клиентов, формировать отчёты, анализировать продажи или помогать HR в рекрутинге.

Масштабируемость — одинаково эффективна для стартапов и крупных холдингов. Архитектура платформы поддерживает быстрый рост, не требуя сложных интеграций и переработки инфраструктуры.

Появление новой казахстанской платформы демонстрирует, что Казахстан способен создавать решения мирового уровня в сфере искусственного интеллекта. Платформа сочетает глубокое понимание региональных особенностей и мировые стандарты инженерии, что делает её конкурентоспособной на международных рынках.