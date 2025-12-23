Новогодние каникулы: сколько дней отдохнут казахстанцы в январе
В начале 2026 года жителей Казахстана ждут продолжительные выходные, которые позволят полноценно набраться сил перед рабочими буднями, сообщает Kazpravda.kz
Согласно праздничному календарю, празднование Нового года продлится несколько дней подряд. Это стало возможным благодаря переносам и тому, что праздничные даты выпадают на удобные дни недели, создавая полноценные мини-каникулы для всей страны.
При пятидневке выходные выпадают на 1, 2, 3, 4 января, а при шестидневке на 1, 2 и 4 января
После короткой рабочей недели 7 января последует праздник в честь Рождества.
Итак, суммарно в первом месяце 2026 года казахстанцы будут отдыхать 12 дней.