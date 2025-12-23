В начале 2026 года жителей Казахстана ждут продолжительные выходные, которые позволят полноценно набраться сил перед рабочими буднями, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Согласно праздничному календарю, празднование Нового года продлится несколько дней подряд. Это стало возможным благодаря переносам и тому, что праздничные даты выпадают на удобные дни недели, создавая полноценные мини-каникулы для всей страны.

При пятидневке выходные выпадают на 1, 2, 3, 4 января, а при шестидневке на 1, 2 и 4 января

После короткой рабочей недели 7 января последует праздник в честь Рождества.

Итак, суммарно в первом месяце 2026 года казахстанцы будут отдыхать 12 дней.