Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты

Политика
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В столице Казахстана прошло VII заседание Astana Club, посвященное теме «Новая формула мира: на пороге трансформации». Эксперты обсудили ситуацию в мировой экономике, динамику развития стран региона Центральной Азии, а также рассмотрели возможности разрешения военных конфликтов

Повестка дня VII заседания Клуба была посвящена вопросам глобальных трансформаций в мировой экономике и геополитике, а также регионального развития. В ходе одной из сессий были детально рассмотрены те потрясения в мировой экономике, которые «обнуляют» накопленную за предыдущие годы динамику глобального роста и ускоряют тренд на фрагментацию.

Марк Узан, генеральный директор и основатель Комитета по Обновлению Бреттон-Вудса (RBWC) отметил, что сегодня возникает вопрос о том, переходит ли мир к новой макроэкономической парадигме, которая растянется надолго, или же вступает в такие времена, когда все страны будут переживать последовательные шоки один за другим.

«Глобальная пандемия, сбой в цепочках поставок, войны поставили под вопрос надежность глобальной торговли. Энергетический кризис выявил хрупкость взаимозависимости», – сказал Марк Узан.

Сопредседатель Европейского подразделения Глобальной коалиции за эффективную логистику (GCEL), Заместитель генерального секретаря ОЭСР (2011-2014), Премьер-министр Бельгии (2008, 2009-2011) Ив Летерм подчеркнул:

«Как оказалось, экономический прогресс не приводит автоматически к демократии западного образца, но свободная торговля и свободный рынок способствуют продвижению либеральных демократических ценностей».

 

Эксперты обсудили будущее Центральной Азии и в частности Афганистана. В центре внимания также оказались вопросы санкций, украинский конфликт и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Испании (2004-2011) Хосе Луис Сапатеро подчеркнул, что в XXI веке мир должен быть общей целью всех стран и многосторонних международных организаций, гражданского общества, всех интеллектуалов и мирового сообщества в целом.

«Очень важно придерживаться тех ценностей, которые дают нам надежду на протяжении всей человеческой истории и которые поддерживаются Организацией Объединенных Наций. Мирное разрешение конфликтов является обязательным условием взаимного сотрудничества», – заявил спикер.

Спикерами VII заседания «Астана клуба» выступили такие известные международные политические деятели и эксперты, как Данило Тюрк, Вук Еремич, Урбан Руснак, Чон Рэ Квон, Йоханнес Линн, Бруно Масаеш, Ариэль Коэн, Джеймс Линдси, Эдвард Люттвак, Эван Фейгенбаум, Майкл Пиллсбери, Чжао Хуашэн, Ник Гоуинг, Пепе Эскобари др.

#Астана #AstanaClub

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