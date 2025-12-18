Новую поливную систему в пилотном режиме внедряют в Казахстане

Водное хозяйство
57
Дана Аменова
специальный корреспондент

В пяти областях страны ведётся разъяснительная работа по внедрению цифровой системы для заключения договоров по подаче поливной воды

Фото: пресс-служба Минводы

В целях упрощения и автоматизации процесса подачи поливной воды по каналам НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Минводы внедряет биллинговую систему в пилотном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В платформе оцифрованы ключевые процессы: подача заявок, заключение договоров и проведение расчетов за услуги по подаче воды между водопотребителями и РГП «Казводхоз».

Весь процесс — от подачи заявки до оплаты — осуществляется в электронном формате. В настоящее время совместно с банками второго уровня прорабатывается возможность подачи заявок и оплаты услуг через мобильные банковские приложения.

«Рабочая группа проводит разъяснительные работы в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу, включая отдаленные районы. Внедрение биллинговой системы значительно упрощает для фермеров процесс заключения договоров, а также позволяет РГП «Казводхоз» эффективно мониторить нагрузку на каналы и планировать распределение водных ресурсов. Также система способствует борьбе с «черным рынком» воды. Платформа в режиме реального времени позволяет видеть наличие действующих договоров у водопотребителей и выявлять факты незаконного забора поливной воды», – сообщила директор Департамента цифровизации Минводы Мейргуль Куандыкова.

 

