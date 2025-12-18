В пяти областях страны ведётся разъяснительная работа по внедрению цифровой системы для заключения договоров по подаче поливной воды

Фото: пресс-служба Минводы

В целях упрощения и автоматизации процесса подачи поливной воды по каналам НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Минводы внедряет биллинговую систему в пилотном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В платформе оцифрованы ключевые процессы: подача заявок, заключение договоров и проведение расчетов за услуги по подаче воды между водопотребителями и РГП «Казводхоз».

Весь процесс — от подачи заявки до оплаты — осуществляется в электронном формате. В настоящее время совместно с банками второго уровня прорабатывается возможность подачи заявок и оплаты услуг через мобильные банковские приложения.