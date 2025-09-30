Новую услугу по доставке документов из ЦОНа запустили в Казахстане

Госуслуги
46
Дана Аменова
специальный корреспондент

По готовности документов гражданину направляется SMS-уведомление от 1414 с уникальным кодом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная корпорация «Правительство для граждан» внедрила в работу центров обслуживания населения услугу доставки готовых документов на указанный адрес, сообщает Kazpravda.kz 

Сервис реализован в рамках пилотного проекта «Менеджер отдела обслуживания населения» и доступен во фронт-офисах госкорпорации.

Теперь при подаче заявления на получение государственной услуги сотрудник ЦОНа предлагает заявителю оформить доставку готового документа по выбранному адресу. Для этого достаточно указать данные для доставки и оплатить услугу на месте через QR-код с помощью мобильного приложения банка второго уровня.

Стоимость услуги составляет 1990 тенге в городах республиканского значения – Астане, Алматы и Шымкенте и 1000 тенге в региональных отделениях.

Курьерская доставка предоставляется по 15 видам государственных услуг. К ним относятся: получение свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о расторжении брака, повторные свидетельства и архивные справки о рождении, заключении и расторжении брака, смерти, а также выдача дубликатов документов об образовании, восстановление записей актов гражданского состояния и апостилирование официальных документов.

«Важно отметить, что заказать доставку можно исключительно при подачи заявления в ЦОНе.По готовности документов гражданину направляется SMS-уведомление от 1414 с уникальным кодом. Далее курьер связывается с услугополучателем для определения точного времени доставки. При доставке курьер проводит идентификацию по удостоверению личности и коду подтверждения.  Кроме того, отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении «ЦОН» во вкладке «Доставка документов». Авторизация в приложении осуществляется по ИИН и номеру телефона», – говорится в публикации.

Таким образом, внедрение нового сервиса повышает удобство и обеспечивает конфиденциальность, тем самым позволяя гражданам получать документы без повторного посещения отделов обслуживания населения.

#ЦОН #документы #Правительство для граждан #доставка #услуга

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Вместо свалки – детская площадка
Значимость карьеры на производстве
Каков он, аромат успеха?
Ситуация под контролем
Цифровые технологии в судебной практике
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Морской контейнер превратили в парк
Больше тонны пластика – на переработку
Закон Республики Казахстан
Гидроресурсы по гарантии
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Распоряжение Главы государства о назначении
Неделя благоустройства территорий
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Изменились школьные меню
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Барс стал новым уровнем защиты казахстанских паспортов
Новый сервис для автовладельцев доступен в мобильном прилож…
Проект по онлайн-оформлению нотариальных сделок купли-прода…
Как будут работать ЦОНы и спецЦоны в праздничные дни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]