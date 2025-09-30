По готовности документов гражданину направляется SMS-уведомление от 1414 с уникальным кодом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственная корпорация «Правительство для граждан» внедрила в работу центров обслуживания населения услугу доставки готовых документов на указанный адрес, сообщает Kazpravda.kz

Сервис реализован в рамках пилотного проекта «Менеджер отдела обслуживания населения» и доступен во фронт-офисах госкорпорации.

Теперь при подаче заявления на получение государственной услуги сотрудник ЦОНа предлагает заявителю оформить доставку готового документа по выбранному адресу. Для этого достаточно указать данные для доставки и оплатить услугу на месте через QR-код с помощью мобильного приложения банка второго уровня.

Стоимость услуги составляет 1990 тенге в городах республиканского значения – Астане, Алматы и Шымкенте и 1000 тенге в региональных отделениях.

Курьерская доставка предоставляется по 15 видам государственных услуг. К ним относятся: получение свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о расторжении брака, повторные свидетельства и архивные справки о рождении, заключении и расторжении брака, смерти, а также выдача дубликатов документов об образовании, восстановление записей актов гражданского состояния и апостилирование официальных документов.

«Важно отметить, что заказать доставку можно исключительно при подачи заявления в ЦОНе.По готовности документов гражданину направляется SMS-уведомление от 1414 с уникальным кодом. Далее курьер связывается с услугополучателем для определения точного времени доставки. При доставке курьер проводит идентификацию по удостоверению личности и коду подтверждения. Кроме того, отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении «ЦОН» во вкладке «Доставка документов». Авторизация в приложении осуществляется по ИИН и номеру телефона», – говорится в публикации.

Таким образом, внедрение нового сервиса повышает удобство и обеспечивает конфиденциальность, тем самым позволяя гражданам получать документы без повторного посещения отделов обслуживания населения.