Мы стоим на пороге масш­табных перемен. Президент Касым-Жомарт ­Токаев в своем Послании обозначил стратегический курс: цифровизация и искусственный интеллект должны работать на благо человека, повышать качество жизни и обеспечивать социаль­ную справедливость. Федерация профсоюзов воспринимает эти поручения как руководство к действию. В Стратегии ФПРК на 2025–2030 годы цифровая трансформация закреп­лена как ключевой приоритет: от того, насколько современными и технологичными станут проф­союзы, зависит их способность защищать интересы работников в новых условиях.

Мы видим в цифровизации опору для модернизации проф­союзов. Современные технологии стремительно развиваются, преобразуя привычные процессы и рабочие механизмы. В этих условиях профсоюзным организациям необходимо адаптироваться, внедряя цифровые решения для повышения эффективности работы. Традиционные методы, которые применялись десятилетия назад, сегодня уже не отвечают современным вызовам. Теперь работник хочет видеть, что его голос услышан мгновенно, обращение не теряется в кипах бумаг, а решение принимается быстро.

Именно поэтому Федерация профсоюзов решила осуществить переход на новую модель управления с помощью внед­рения Цифрового профсоюза. Это масштабный проект по соз­данию единой профсоюзной экосистемы, которая объединяет все аспекты деятельности организации в цифровом формате.

Цифровой профсоюз – это интегрированная экосистема, которая синтезирует технологии, инструменты и сервисы, адаптированные под специфику профсоюзной деятельности. Основная цель – обеспечить эффективное управление, коммуникацию и взаимодействие всех участников профсоюзного движения в цифровой среде. В результате мы получим прозрачную, слаженную работу всех уровней профсоюзной организации, соответствующую современным стандартам цифровой трансформации.

ФПРК внедряет цифровой барометр и карту рисков – для раннего предупреждения конф­ликтов; обновленный сайт проф­союза – для формирования единой автоматизированной информационной системы и интеграции с системой управления профсоюзами. Это будет не просто витрина организации, а многофункциональная платформа для двусторонней коммуникации, управления данными и предоставления услуг. Кроме того, в федерации появились электронные опросы и мобильные сервисы для прямого диалога с каж­дым членом профсоюза; единое рабочее прост­ранство для проф­союзной организации. Последнее предполагает создание «профсоюзной вертикали» для эффективного взаимодействия между разными уровнями организации – от первичек до центрального аппарата ФПРК.

Активно решаются также воп­росы развития электронного документооборота в цифровом профсоюзе – для автоматизации и ускорения обработки документов, минимизации рисков потери или задержек и повышения общей эффективности работы; внедрения онлайн-школы проф­союзных лидеров – для подготовки нового поколения кадров; цифрового профсоюзного билета как символа современного членства и доступа к сервисам. Эти решения со стороны профсоюзов соответствуют поручениям Президента по укреплению социального парт­нерства и созданию «государства для человека».

Говоря об искусственном интеллекте, мы просчитываем и риски, и возможности. Если еще недавно ИИ воспринимался как угроза для рабочих мест, то сегодня становится ясно: он может и должен быть союзником профсоюзов.

Как применить его возможнос­ти? Во-первых, при прогнозировании рисков. ИИ анализирует большие массивы данных – от зарплат до уровня текучести кадров и производственного травматизма. Это позволяет профсоюзам заранее выявлять «красные зоны» и выходить на переговоры до того, как проблема перерастет в конфликт.

Во-вторых, это профсоюзная правовая защита в формате 24⁄7. Цифровые ассистенты и чат-боты консультируют членов проф­союза в любое время, помогают готовить обращения, проверяют коллективные договоры на соответствие международным стандартам МОТ (Международная организация труда). Таким образом, правозащитная функ­ция Федерации профсою­зов получает новый уровень эффективности.

В-третьих, это персонализированная коммуникация. ИИ позволяет сегментировать аудиторию и вести адресное общение. Молодым специалистам – о правах при первом трудоустройстве, женщинам – о равных возможностях, старшему поколению – о социальной защите. Это делает профсоюз ближе к каждому.

В-четвертых, предполагается лидерство через образование, поскольку ИИ формирует индивидуальные траектории обучения профсоюзных активистов, помогает тренировать переговорные навыки на цифровых симуляторах. Это особенно важно в логике поручения Президента о подготовке кадров новой формации.

И наконец, в-пятых, нельзя забывать о том, что укрепление доверия приходит через прозрачность в действиях. ИИ и технологии блокчейн позволяют автоматизировать отчетность, открывать информацию о расходовании профсоюзных взносов, выявлять фейки и информационные атаки. Это повышает доверие и укрепляет имидж профсоюзов.

Таким образом, создается новая солидарность – мгновенная и глобальная. Цифровизация меняет саму природу профсоюз­ного движения. Поддержка коллег в другой отрасли или даже другой стране будет возможна в один клик. Электронные петиции, онлайн-кампании и краудфандинговые платформы превращают солидарность в мгновенную и глобальную силу. Для Казахстана это особенно важно: страна активно развивает международное сотрудничество, а профсоюзы становятся частью региональной и глобальной сети – от Совета профсоюзов стран Центральной Азии до Международной организации труда и Международной конфедерации профсоюзов.

Мы изучили международный опыт, чтобы проложить свой, казахстанский путь. В Европе и Южной Корее цифровизация профсоюзов уже стала частью повседневной практики. Используются цифровые баромет­ры, симуляторы переговоров, автоматическая проверка коллективных договоров. Федерация проф­союзов Казахстана включается в этот процесс и способна стать региональным лидером, если системно, в рамках института социального парт­нерства внед­рит три ключевые практики: обязательные консультации с профсоюзами при внедрении ИИ; превентивную оценку влия­ния алгоритмов на занятость и охрану труда; национальные рекомендации по этике ИИ на рабочих местах.

Принципиально важно, внед­ряя технологии и ИИ, соблюдать главное правило: в эпоху цифровых решений благополучие человека труда по-прежнему приоритетно.

Технологии сами по себе нейт­ральны. Все зависит от того, в чьих руках они находятся. Для Федерации профсоюзов принципиально важно, чтобы цифровизация и искусственный интеллект всегда служили справедливости, солидарности и достоинству труда. Мы уже разработали и утвердили стандарты защиты работников при внедрении ИИ.

Поручения Президента и Стратегия ФПРК на 2025–2030 годы «Справедливый труд в эпоху перемен: защита, развитие, инновации» сходятся в одном: в цент­ре цифровых транс­формаций – человек труда. Цифровизация и искусственный интеллект – это не про машины вместо людей. Это про то, чтобы каждый работник был услышан, защищен и уверен в завтрашнем дне.