Новые горизонты для профсоюзов За строкой Послания 30 сентября 2025 г. 4:25 1 Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов РК ИИ позволит эффективнее защищать права работников фото предоставлено ФПРК Мы стоим на пороге масштабных перемен. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обозначил стратегический курс: цифровизация и искусственный интеллект должны работать на благо человека, повышать качество жизни и обеспечивать социальную справедливость. Федерация профсоюзов воспринимает эти поручения как руководство к действию. В Стратегии ФПРК на 2025–2030 годы цифровая трансформация закреплена как ключевой приоритет: от того, насколько современными и технологичными станут профсоюзы, зависит их способность защищать интересы работников в новых условиях. Мы видим в цифровизации опору для модернизации профсоюзов. Современные технологии стремительно развиваются, преобразуя привычные процессы и рабочие механизмы. В этих условиях профсоюзным организациям необходимо адаптироваться, внедряя цифровые решения для повышения эффективности работы. Традиционные методы, которые применялись десятилетия назад, сегодня уже не отвечают современным вызовам. Теперь работник хочет видеть, что его голос услышан мгновенно, обращение не теряется в кипах бумаг, а решение принимается быстро. Именно поэтому Федерация профсоюзов решила осуществить переход на новую модель управления с помощью внедрения Цифрового профсоюза. Это масштабный проект по созданию единой профсоюзной экосистемы, которая объединяет все аспекты деятельности организации в цифровом формате. Цифровой профсоюз – это интегрированная экосистема, которая синтезирует технологии, инструменты и сервисы, адаптированные под специфику профсоюзной деятельности. Основная цель – обеспечить эффективное управление, коммуникацию и взаимодействие всех участников профсоюзного движения в цифровой среде. В результате мы получим прозрачную, слаженную работу всех уровней профсоюзной организации, соответствующую современным стандартам цифровой трансформации. ФПРК внедряет цифровой барометр и карту рисков – для раннего предупреждения конфликтов; обновленный сайт профсоюза – для формирования единой автоматизированной информационной системы и интеграции с системой управления профсоюзами. Это будет не просто витрина организации, а многофункциональная платформа для двусторонней коммуникации, управления данными и предоставления услуг. Кроме того, в федерации появились электронные опросы и мобильные сервисы для прямого диалога с каждым членом профсоюза; единое рабочее пространство для профсоюзной организации. Последнее предполагает создание «профсоюзной вертикали» для эффективного взаимодействия между разными уровнями организации – от первичек до центрального аппарата ФПРК. Активно решаются также вопросы развития электронного документооборота в цифровом профсоюзе – для автоматизации и ускорения обработки документов, минимизации рисков потери или задержек и повышения общей эффективности работы; внедрения онлайн-школы профсоюзных лидеров – для подготовки нового поколения кадров; цифрового профсоюзного билета как символа современного членства и доступа к сервисам. Эти решения со стороны профсоюзов соответствуют поручениям Президента по укреплению социального партнерства и созданию «государства для человека». Говоря об искусственном интеллекте, мы просчитываем и риски, и возможности. Если еще недавно ИИ воспринимался как угроза для рабочих мест, то сегодня становится ясно: он может и должен быть союзником профсоюзов. Как применить его возможности? Во-первых, при прогнозировании рисков. ИИ анализирует большие массивы данных – от зарплат до уровня текучести кадров и производственного травматизма. Это позволяет профсоюзам заранее выявлять «красные зоны» и выходить на переговоры до того, как проблема перерастет в конфликт. Во-вторых, это профсоюзная правовая защита в формате 24⁄7. Цифровые ассистенты и чат-боты консультируют членов профсоюза в любое время, помогают готовить обращения, проверяют коллективные договоры на соответствие международным стандартам МОТ (Международная организация труда). Таким образом, правозащитная функция Федерации профсоюзов получает новый уровень эффективности. В-третьих, это персонализированная коммуникация. ИИ позволяет сегментировать аудиторию и вести адресное общение. Молодым специалистам – о правах при первом трудоустройстве, женщинам – о равных возможностях, старшему поколению – о социальной защите. Это делает профсоюз ближе к каждому. В-четвертых, предполагается лидерство через образование, поскольку ИИ формирует индивидуальные траектории обучения профсоюзных активистов, помогает тренировать переговорные навыки на цифровых симуляторах. Это особенно важно в логике поручения Президента о подготовке кадров новой формации. И наконец, в-пятых, нельзя забывать о том, что укрепление доверия приходит через прозрачность в действиях. ИИ и технологии блокчейн позволяют автоматизировать отчетность, открывать информацию о расходовании профсоюзных взносов, выявлять фейки и информационные атаки. Это повышает доверие и укрепляет имидж профсоюзов. Таким образом, создается новая солидарность – мгновенная и глобальная. Цифровизация меняет саму природу профсоюзного движения. Поддержка коллег в другой отрасли или даже другой стране будет возможна в один клик. Электронные петиции, онлайн-кампании и краудфандинговые платформы превращают солидарность в мгновенную и глобальную силу. Для Казахстана это особенно важно: страна активно развивает международное сотрудничество, а профсоюзы становятся частью региональной и глобальной сети – от Совета профсоюзов стран Центральной Азии до Международной организации труда и Международной конфедерации профсоюзов. Мы изучили международный опыт, чтобы проложить свой, казахстанский путь. В Европе и Южной Корее цифровизация профсоюзов уже стала частью повседневной практики. Используются цифровые барометры, симуляторы переговоров, автоматическая проверка коллективных договоров. Федерация профсоюзов Казахстана включается в этот процесс и способна стать региональным лидером, если системно, в рамках института социального партнерства внедрит три ключевые практики: обязательные консультации с профсоюзами при внедрении ИИ; превентивную оценку влияния алгоритмов на занятость и охрану труда; национальные рекомендации по этике ИИ на рабочих местах. Принципиально важно, внедряя технологии и ИИ, соблюдать главное правило: в эпоху цифровых решений благополучие человека труда по-прежнему приоритетно. Технологии сами по себе нейтральны. Все зависит от того, в чьих руках они находятся. Для Федерации профсоюзов принципиально важно, чтобы цифровизация и искусственный интеллект всегда служили справедливости, солидарности и достоинству труда. Мы уже разработали и утвердили стандарты защиты работников при внедрении ИИ. Поручения Президента и Стратегия ФПРК на 2025–2030 годы «Справедливый труд в эпоху перемен: защита, развитие, инновации» сходятся в одном: в центре цифровых трансформаций – человек труда. Цифровизация и искусственный интеллект – это не про машины вместо людей. Это про то, чтобы каждый работник был услышан, защищен и уверен в завтрашнем дне. #послание #ИИ #Послание Президента