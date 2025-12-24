Рассмотреть данный вопрос поручил Глава государства
Для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить этот вопрос и внести конкретные предложения», - сказал он.
Он также напомнил, что недавно на совещании обсуждался вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том числе на базе столичного аэропорта. Однако в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива, что может негативно сказаться на развитии авиахабов
«Правительству нужно принять конкретные меры по увеличению производства данного вида топлива. Возможно, необходимо построить новый нефтеперерабатывающий завод. Конечно, у этого предложения есть и положительные, и отрицательные стороны. Правительству необходимо обозначить свою позицию по данному вопросу и выработать практическое решение», - добавил он.