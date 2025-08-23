– Асел Саукымбековна, в сельской местности силами местных исполнительных органов ежегодно проводятся обследования личных подсобных и фермерских хозяйств. Чем отличается от них сельскохозяйственная перепись и почему она так важна?

– В соответствии с меж­дународной практикой сельскохозяйст­венная перепись проводится один раз в десять лет и охватывает абсолютно все категории хозяйств. Она позволяет собрать максимально полные и детальные данные, включая информацию о земельных участках, фермерских хозяйствах, ИП и ЛПХ, видах культур, состоянии животноводства, механизации, трудовых ресурсах и так далее. Это дает объективную картину о жизни сельских территорий, исключает погрешности или искажения. А мы уже видели, что последние возможны.

В 2024 году после пересмотра данных похозяйственных книг выяснилось, что ранее опубликованные цифры были завышены. Например, действительное поголовье крупного рогатого скота оказалось меньше заявленного в отчетах на 23 процента, овец – на 14 процентов, коз – на 20 процентов, домашней птицы – на 22 процента. Такие расхож­дения показывают, как важна сельскохозяйственная перепись. Ее цель – дать правдивые и проверенные данные, которые будут использоваться для планирования, поддержки аграриев и развития села.

– Существуют ли парамет­ры обязательного охвата при проведении кампании?

– Мы должны будем обследовать весь аграрный сектор страны. Согласно статистическому регистру, на 1 июля в него входят 21 тысяча крупных компаний, 279 тысяч фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Также обязателен опрос в домохозяйствах – это порядка 1,6 миллиона ЛПХ в сельской местности. Участие обязательно для всех, у кого есть скот, птица, огород, сад, теплица, пасека...

Данные, которые будут получены, крайне важны для разработки государственных программ и мер поддержки фермеров. Без соответствующей информации невозможно объек­тивно оценить состояние сельского хозяйства и разработать стратегию развития отрасли.

– Как проходит онлайн-этап переписи?

– Онлайн-этап продлится до 31 августа. Вопросники запол­няются на сайте sanaq.gov.kz. Этот вариант удобен: респонденты могут ответить на вопросы не выходя из дома.

На сегодняшний день пе­репись прошли уже более 400 тысяч участников. Из них свыше 190 тысяч – это юридические лица, фермерские и крестьянские хозяйства, индивидуальные предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, 210 тысяч ЛПХ.

Для тех, кто не имеет доступа к Интернету или компьютеру, в районных и сельских акиматах организованы специальные пунк­ты самообслуживания. Кроме того, помощь можно получить в территориальных департаментах статистики. Всего в стране действует около 2 700 таких пунктов с обученными специалистами.

Форма для сельхозформирований состоит из 29 вопросов, для домохозяйств – из 23. Заполнение занимает в среднем 15–20 минут. Все данные являются конфиденциальными и не передаются третьим лицам.

– Когда начнется офлайн-этап и как будет проходить опрос?

– После завершения онлайн-этапа мы составим список хозяйств, не прошедших перепись самостоятельно. С 20 сентября по 20 октября намечен офлайн-этап. Интервьюеры будут обходить домохозяйства лично. Каждый из них работает с планшетом, в котором установлена специальная программа для заполнения анкет. Это позволяет­ сократить время обработки данных и исключить ошибки, которые раньше могли возникать при заполнении на бумаге.

Если в момент визита хозяев не окажется дома, интервьюер оставит информационный листок с контактным номером. Граждане смогут связаться и договориться о времени опроса. Это сделано для удобства участников, чтобы никто не остался вне переписи.

– Сколько жителей сел смогут временно трудоустроиться­ на период сельскохозяйст­венной переписи?

– Для такой масштабной кампании требуется большое количество временного персонала. Всего мы планируем охватить месячной работой свыше 3,5 тысячи человек. Основные требования к ним – ответственность, коммуникабельность, инициативность и умение работать с компьютером. При этом стаж работы или профильное образование не являются обязательными условиями.

Перед началом работы все интервьюеры проходят обучение. Кстати, мы сейчас активно формируем их пул в сельских местностях. Желающие могут обратиться в наш контакт-центр 1446, который занимается консультированием по всем вопросам, связанным с переписью.