Церемонию зажжения огня Олимпиады-2026 решено провести в музее из-за непогоды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: www.hoc.gr

Из-за плохой погоды официальная церемония зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр-2026 в Италии пройдет в Археологическом музее в Древней Олимпии 26 ноября. Об этом сообщили на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Греции.

«Олимпийский огонь будет зажжен в Древней Олимпии 26 ноября. Затем пройдет девятидневная эстафета факела, охватывающая 2 200 км в 23 региональных подразделениях и семи административных районах, с 36 церемониями приветствия по всей стране», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что из-за маленького размера музея мероприятие будет закрыто для широкой публики. Также, по предварительной информации, на церемонии будут присутствовать президент Греции Константинос Тасулас, президент МОК Кирсти Ковентри, президент организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президент НОК Греции Исидорос Кувелос и мэр Древней Олимпии Аристидис Панайтопулос.