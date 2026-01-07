Онлайн-курсы оказались пустышкой

Закон и Порядок
Категория логотип
6
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Расторгнуть договоры и произвести возврат денежных средств в размере более 10 млн тенге с учетом компенсации морального вреда – такое решение в конце прошлого года вынес специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казах­станской области по итогам рассмотрения гражданского дела в отношении онлайн-школы.

коллаж Павла Цедилина

В качестве истца выступил департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО. Как отметила его руководитель Эльмира Киматова, заявления на несоответствующее качество проведенного обучения по курсам подготовки менеджеров маркетплейса Wildberries посредством платформы e-Otinish начали поступать еще в 2024 году. Досудебно урегулировать спор с руководством онлайн-школы не удалось ни самим слушательницам, ни представителям департамента.

Уже в ходе рассмотрения судом иска госорганом были увеличены исковые требования, так как поступило еще несколько аналогичных обращений. Таким образом, департамент представлял интересы 21 потребителя из 16 регионов республики. Фактически заявителей было бы больше, обратись они все одновременно. Однако на определенном этапе судебного процесса обращения об увеличении исковых требований уже не принимались и могли быть выделены в самостоятельное делопроизводство.

Согласно обращениям, онлайн-школа предлагала в Instagram шестимесячную подготовку менеджеров Wildberries по авторской программе эксперта, которая сама работает менеджером маркетплейса. Специалисты онлайн-школы заверяли, что данная профессия не требует специальных знаний и навыков как в области менеджмента и пользования компьютером, так и в области аналитики. Якобы менеджером можно работать удаленно и со свободным графиком, а условия оптимально подходят для декретниц, людей с ограниченными возможностями или ищущих дополнительный доход от 200 тыс. до 600 тыс. тенге в месяц в качестве подработки на 2–3 часа в день. И главное: обучившимся в данной школе гарантировали сопровождение и трудоустройство.

Приобретя курсы, уже через два месяца обучения заявители поняли, что содержание видеоуроков устаревшее. При попытке трудоустройства они не могли выполнить тестовые задания от работодателей, так как большинство необходимых навыков по данной профессии не были включены в обучаю­щий курс.

На деле оказалось, что менеджер маркетплейсов должен отвечать за полный цикл реализации продукции компании на торговой площадке. От соискателей требовались также наличие опыта работы не менее шести месяцев, занятость на целый рабочий день и полное ведение кабинета заказчика. Хотя перед началом обучения говорилось о том, что можно выбрать одно или два направления работы, например, инфографику или создание карточек.

Ко всему прочему, селлеры Wildberries, узнав, что соискатели вакансий – граждане Казахстана, теряли интерес к кандидату. Онлайн-школа не смогла обеспечить трудоустройство своих слушателей. Заявители в обращениях просили департамент оказать содействие в возврате денежных средств за вышеуказанный курс в размере 490 тыс. тенге.

– Нами проведен анализ информации, размещенной исполнителем на официальной странице онлайн-школы в социальной сети Instagram, а также публичной оферты и договора. Это совершенно не соответствовало действительности, с которой столкнулись заявители, – рассказала Эльмира Киматова. – Ссылка на оферту с обязательствами онлайн-школы как поставщика услуг была размещена в закрытой части платформы по обучению и доступна только после регистрации, то есть после оплаты полного курса.

В ходе подготовки к иску был выявлен ряд нарушений. Пункт 3.2 договора гласил: «Договор является абонентским (статья 390-2 Гражданского кодекса). Заказчик как абонент по договору обязан уплатить исполнителю вознаграждение в соответствии с положениями договора независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя». Однако ГК РК не содержит положений об абонентском договоре, правоотношения между сторонами (потребители и онлайн-школа) должны быть оформлены договором возмездного оказания услуг.

Также документ содержал в себе пункты, которые являются условиями, нарушающими права потребителей. Вся информация, размещенная школой на своей странице, публичная оферта и договор, данные субъекта предпринимательства размещены только на русском языке. Данное обстоятельство является нарушением норм законодательства Казахстана о защите прав потребителей и о языках. Выяснилось также, что преподаватель, которая вела курсы и позиционировала себя как эксперт, не имеет никакого сертификата от маркетплейса.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

#ЗКО #суд #онлайн-школа

Популярное

Все
О времени и о себе
Лирика зимы
Бибисара – в числе претендентов
Люди в белых халатах
В ожидании чуда
Изъята партия контрафактных подшипников
Снежное Зазеркалье
Покоритель космических высот
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Большой футбол стартует в феврале
Он был гордостью Фабричного
Возврату подлежит!
С заботой о новорожденных
В Нацгвардии начался новый учебный период
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Новая школа – лучшие возможности
Президент наградил Бибисару Асаубаеву орденом «Барыс»
Токаев присудил госпремии в сфере культуры за 2025 год
В глубинке открылись социально значимые объекты
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
Водопровод пришел под Новый год
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву

Читайте также

Возврату подлежит!
Изъята партия контрафактных подшипников
Ангелина Лукас обратилась в полицию Жамбылской области
Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Карагандинс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]