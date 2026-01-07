В качестве истца выступил департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО. Как отметила его руководитель Эльмира Киматова, заявления на несоответствующее качество проведенного обучения по курсам подготовки менеджеров маркетплейса Wildberries посредством платформы e-Otinish начали поступать еще в 2024 году. Досудебно урегулировать спор с руководством онлайн-школы не удалось ни самим слушательницам, ни представителям департамента.

Уже в ходе рассмотрения судом иска госорганом были увеличены исковые требования, так как поступило еще несколько аналогичных обращений. Таким образом, департамент представлял интересы 21 потребителя из 16 регионов республики. Фактически заявителей было бы больше, обратись они все одновременно. Однако на определенном этапе судебного процесса обращения об увеличении исковых требований уже не принимались и могли быть выделены в самостоятельное делопроизводство.

Согласно обращениям, онлайн-школа предлагала в Instagram шестимесячную подготовку менеджеров Wildberries по авторской программе эксперта, которая сама работает менеджером маркетплейса. Специалисты онлайн-школы заверяли, что данная профессия не требует специальных знаний и навыков как в области менеджмента и пользования компьютером, так и в области аналитики. Якобы менеджером можно работать удаленно и со свободным графиком, а условия оптимально подходят для декретниц, людей с ограниченными возможностями или ищущих дополнительный доход от 200 тыс. до 600 тыс. тенге в месяц в качестве подработки на 2–3 часа в день. И главное: обучившимся в данной школе гарантировали сопровождение и трудоустройство.

Приобретя курсы, уже через два месяца обучения заявители поняли, что содержание видеоуроков устаревшее. При попытке трудоустройства они не могли выполнить тестовые задания от работодателей, так как большинство необходимых навыков по данной профессии не были включены в обучаю­щий курс.

На деле оказалось, что менеджер маркетплейсов должен отвечать за полный цикл реализации продукции компании на торговой площадке. От соискателей требовались также наличие опыта работы не менее шести месяцев, занятость на целый рабочий день и полное ведение кабинета заказчика. Хотя перед началом обучения говорилось о том, что можно выбрать одно или два направления работы, например, инфографику или создание карточек.

Ко всему прочему, селлеры Wildberries, узнав, что соискатели вакансий – граждане Казахстана, теряли интерес к кандидату. Онлайн-школа не смогла обеспечить трудоустройство своих слушателей. Заявители в обращениях просили департамент оказать содействие в возврате денежных средств за вышеуказанный курс в размере 490 тыс. тенге.

– Нами проведен анализ информации, размещенной исполнителем на официальной странице онлайн-школы в социальной сети Instagram, а также публичной оферты и договора. Это совершенно не соответствовало действительности, с которой столкнулись заявители, – рассказала Эльмира Киматова. – Ссылка на оферту с обязательствами онлайн-школы как поставщика услуг была размещена в закрытой части платформы по обучению и доступна только после регистрации, то есть после оплаты полного курса.

В ходе подготовки к иску был выявлен ряд нарушений. Пункт 3.2 договора гласил: «Договор является абонентским (статья 390-2 Гражданского кодекса). Заказчик как абонент по договору обязан уплатить исполнителю вознаграждение в соответствии с положениями договора независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя». Однако ГК РК не содержит положений об абонентском договоре, правоотношения между сторонами (потребители и онлайн-школа) должны быть оформлены договором возмездного оказания услуг.

Также документ содержал в себе пункты, которые являются условиями, нарушающими права потребителей. Вся информация, размещенная школой на своей странице, публичная оферта и договор, данные субъекта предпринимательства размещены только на русском языке. Данное обстоятельство является нарушением норм законодательства Казахстана о защите прав потребителей и о языках. Выяснилось также, что преподаватель, которая вела курсы и позиционировала себя как эксперт, не имеет никакого сертификата от маркетплейса.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.