Операцию на открытом сердце впервые провели в области Улытау

Здравоохранение
11
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Аортокоронарное шунтирование на открытом сердце прошла на базе медицинского центра «Жезказган», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото управления здравоохранения области Улытау

Двух пациентов из Жезказгана оперировала команда из Астаны во главе с академиком Юрием Пя. В мастер-классе выдающегося кардиохирурга приняли участие местные специалисты.

«В нашем центре сердца мы работаем по принципу: в первую очередь важен пациент. Поэтому важно приблизить медицину к пациенту, а не наоборот. Чем ближе к человеку будет высококвалифицированная медицинская помощь - тем более развитым будет Казахстан», отметил Юрий Пя.

Операции были проведены в рамках проекта, который реализуется при поддержке управления здравоохранения области Улытау и спонсора в рамках государственной комплексной программы кардиопомощи населению Улытау. Программа включает профилактику, раннюю диагностику и проведение высокотехнологичных вмешательств, направленных на сохранение здоровья и жизней жителей региона. Для практического осуществления ее в 2023 году между Управлением здравоохранения области Улытау, Корпоративным фондом «UMC», Медицинским центром «Жезказган» и тд. был заключён меморандум о развитии кардиохирургии в регионе.

Очень важным моментом в реализации проекта является функционирование в регионе медицинского учреждения, как Медицинский центр «Жезказган», единственного в регионе обладателя высшей категории Национальной аккредитации и допуска к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП). Центр оснащён современной инфраструктурой, высокоточным оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом.

В рамках поездки высококвалифицированных специалистов, также был организован образовательный семинар для врачей региона «Школа атеросклероза» под руководством внештатного главного кардиолога МЗ РК, врача кардиолога высшей категории, доктора медицинских наук Махаббат Бекбосыновой.

Команда «UMC» и далее планируют приезжать в Ұлытау для проведения операций и обучения коллег на местах. Как подчеркнул главный кардиохирург страны, «долг АО «Национальный научный кардиохирургический центр» - развивать инициативы не только в столице, но и в регионах. Это государственное учреждение, призванное транслировать свои методики и технологии по всей стране».

#сердце #операция #область Улытау

Популярное

Все
День строителя
Страна отмечает 180-летие великого Абая
Президент: Идеи Абая и сегодня служат делу формирования нового качества нации
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Маргарита Бажаева: «Моя золотая медаль – результат борьбы с самой собой»
Гвардейцы нашли потерявшихся детей в Восточном Казахстане
Литературный фестиваль «Абай күні» прошел в Актобе
Обнаружено тело еще одного члена экипажа рухнувшего вертолета EC-145
В Жетісу почтили память великого поэта
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
180-летие Абая: в Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику поэта
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
День рождения Абая объявили Национальным днем Казахстана на выставке в Японии
Театрализованный показ «Абай бейнесі» состоялся в Атырау
В Карагандинской области отмечают 180-летие Абая
В Карагандинской области выбрали лучших чтецов произведений Абая
"Абай – личность мирового значения" – спикер Сената
День Абая превратился в духовно-культурный праздник в Шымкенте
Кокшетау отметил юбилей великого Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Незаконные постройки снесут в Уральске
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в мире
Модернизация на особом контроле
КНБ задержан вице-министр транспорта
Инвестиции в модернизацию карагандинских ТЭЦ превысили 44 млрд тенге
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе
Спешите на ярмарки!
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
Сегодня – День работников транспорта
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

13 детям с пороками сердца проведут операции в рамках ОСМС …
Участие государства в финансировании ОСМС будет увеличивать…
Что изменится в системе ОСМС
Минздрав опроверг слухи об ограничении помощи диабетикам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]