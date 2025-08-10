Фото управления здравоохранения области Улытау

Двух пациентов из Жезказгана оперировала команда из Астаны во главе с академиком Юрием Пя. В мастер-классе выдающегося кардиохирурга приняли участие местные специалисты.

«В нашем центре сердца мы работаем по принципу: в первую очередь важен пациент. Поэтому важно приблизить медицину к пациенту, а не наоборот. Чем ближе к человеку будет высококвалифицированная медицинская помощь - тем более развитым будет Казахстан», отметил Юрий Пя.

Операции были проведены в рамках проекта, который реализуется при поддержке управления здравоохранения области Улытау и спонсора в рамках государственной комплексной программы кардиопомощи населению Улытау. Программа включает профилактику, раннюю диагностику и проведение высокотехнологичных вмешательств, направленных на сохранение здоровья и жизней жителей региона. Для практического осуществления ее в 2023 году между Управлением здравоохранения области Улытау, Корпоративным фондом «UMC», Медицинским центром «Жезказган» и тд. был заключён меморандум о развитии кардиохирургии в регионе.

Очень важным моментом в реализации проекта является функционирование в регионе медицинского учреждения, как Медицинский центр «Жезказган», единственного в регионе обладателя высшей категории Национальной аккредитации и допуска к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП). Центр оснащён современной инфраструктурой, высокоточным оборудованием и квалифицированным медицинским персоналом.

В рамках поездки высококвалифицированных специалистов, также был организован образовательный семинар для врачей региона «Школа атеросклероза» под руководством внештатного главного кардиолога МЗ РК, врача кардиолога высшей категории, доктора медицинских наук Махаббат Бекбосыновой.

Команда «UMC» и далее планируют приезжать в Ұлытау для проведения операций и обучения коллег на местах. Как подчеркнул главный кардиохирург страны, «долг АО «Национальный научный кардиохирургический центр» - развивать инициативы не только в столице, но и в регионах. Это государственное учреждение, призванное транслировать свои методики и технологии по всей стране».