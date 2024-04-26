Как будут помогать домашним тиранам, определили в Минздраве

Минздрав разработал порядок обязательной психокоррекции для семейных дебоширов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Документ размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 15 мая.
Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими семейно-бытовое насилие.
Напомним, 11 апреля президент подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, нормы которого предполагают принудительную коррекцию ментального здоровья бытовых агрессоров.