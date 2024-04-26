Как будут помогать домашним тиранам, определили в Минздраве

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Документ размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 15 мая.

Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия, в организациях здравоохранения, а также требования для психологов системы здравоохранения по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с лицами, совершившими семейно-бытовое насилие.

Напомним, 11 апреля президент подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, нормы которого предполагают принудительную коррекцию ментального здоровья бытовых агрессоров.