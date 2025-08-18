На отдельных автомобилях были незаконно установлены световые устройства

Фото: Polisia.kz

В ходе мониторинга социальных сетей выявлены грубые нарушения ПДД участниками свадебного кортежа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

На отдельных автомобилях были незаконно установлены световые устройства, имитирующие проблесковые маячки (стробоскопы).

«Все указанные транспортные средства были установлены, а водители привлечены к ответственности», – сообщили в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что все участники дорожного движения обязаны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Игнорирование требований закона подвергает опасности не только самих водителей, но и окружающих участников движения.

