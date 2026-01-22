Жетысайский районный суд признал 41-летнего жителя села Коссейит Шардаринского района Алмаса Садакбаева виновным в истязании и умышленном причинении вреда здоровью своему престарелому отцу. На видео, тайно снятом соседями, видно, как пенсионера избивают до крови. Кадры распространились в соцсетях осенью прошлого года и вызвали широкий общественный резонанс. Обнародованы они были уже после смерти пожилого мужчины.

После эксгумации было установлено, что при жизни у пенсионера имелись множественные телесные повреждения: переломы ребер, лицевых костей и носа. Однако из-за позднего проведения экс­пертизы точную причину смерти установить не удалось, а выявленные травмы не были признаны находящимися в прямой причинной связи с летальным исходом.

Как установлено, сын почти пять лет систематически избивал 70-летнего родителя, который находился в беспомощном состоянии и не мог самостоятельно передвигаться. Избиения происходили и в присутствии детей. В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, видео­записями, заключениями судебно-медицинских экспертиз. Алмас Садакбаев полностью признал вину.

Прокурор просил назначить наказание в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы. Однако с учетом смягчающих обстоятельств – отсутствие судимостей, признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей – суд назначил окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

