Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать?

Армия
С 2024 года граждане, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах РК, получили право на отсрочку исполнения своих обязательств по микрокредитам и банковским займам.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка разьяснили правила, сообщает Kazpravda.kz

Согласно правилам, на весь срок службы и в течение 60 дней после демобилизации предоставляется отсрочка по выплатам без начисления процентов, штрафов и пени.

По данным на ноябрь 2025 года, из 21,9 тыс. призванных на срочную военную службу отсрочку по займам получили 19,2 тыс. человек. Общая сумма предоставленных отсрочек составила 8,5 млрд тенге.

Что нужно сделать для получения отсрочки?

Отсрочка предоставляется без заявления: данные о призыве передаются Министерством обороны в кредитное бюро, а затем – в банки и микрофинансовые организации. Банки и микрофинансовые организации обязаны предоставить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.

Информирование осуществляется письменно и/или онлайн без необходимости личного присутствия или подписания дополнительных соглашений. Мера распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение.

Также на период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и применение мер взыскания. В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется еще на 60 дней.

При желании отказаться от отсрочки, заемщик вправе направить письменное заявление в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления банком, в таком случае кредитор отменяет применение отсрочки.

Отсрочка не предоставляется, если по кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись.

В случае неполучения отсрочки в автоматическом порядке, военнослужащий может направить письменное заявление в финансовую организацию, в случае неурегулирования вопроса обратиться к банковскому/микрофинансовому омбудсману и в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

 

