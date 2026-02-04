Сторонники республиканской формы правления утверждают, что унаследованные привилегии королевской семьи не должны существовать в демократическом обществе

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии на фоне скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

"Норвежский парламент проголосовал во вторник за сохранение монархии в качестве формы правления", - проинформировала норвежская телерадиокомпания NRK.

Сторонники монархии утверждают, что этот институт обеспечивает стабильность, будучи вне партийной политики, и что он хорошо служил Норвегии с момента обретения независимости от Швеции в 1905 году. Сторонники республиканской формы правления утверждают, что политическая власть уже принадлежит избранному парламенту и правительству Норвегии, добавляя, что унаследованные привилегии королевской семьи не должны существовать в демократическом обществе.

За сохранение нынешней формы правления отданы 141 голос, за учреждение республики - 26.