Павлодарцев оштрафовали за катание на сноуборде по городу

Закон и Порядок
149
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Опасную забаву стражи порядка расценили как нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, в субботу, 11 октября, Павлодар засыпало снегом - большинство такому сюрпризу природы не радовались, ведь дороги и дворы стали полосой препятствий как для пешеходов, так и для автолюбителей. Впрочем, были и довольные горожане, которые лепили снеговиков, устраивали фотосессии и вспоминали спортивные навыки, забывая о благоразумии.

В Департаменте полиции Павлодарской области подчеркивают, что ежедневно при мониторинге социальных сетей выявляют противоправные действия.

- К примеру, в Павлодаре мужчина, держась за веревку, привязанную к автомашине, катался на сноуборде по проезжей части. За несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных ПДД в отношении водителя составлен материал. Также к ответственности привлечен и «любитель острых ощущений» за нарушение правил движения пешеходами, - сообщили в ДП Павлодарской области.

При этом водитель оштрафован на 5 МРП, а сноубордист - на 2 МРП.

Полиция напоминает участникам дорожного движения, что безопасность -  это, прежде всего, ответственность, а игнорирование правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям.

#штраф #снегопад #сноуборд

