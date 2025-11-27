Перспективы индустриальных парков

Экономика
10
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

В столице продолжается системная работа по укреплению промышленного потенциала города. Новой опорой производственного развития и создания благоприятных условий для малого и среднего бизнеса становятся индустриальные парки. Одной из таких площадок, демонстрирующих реальные результаты, можно назвать Индустриальный парк № 1.

фото Игоря Бургандинова

Как сообщил руководитель отдела управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Айдын Киылымбеков, сегодня эта территория – главная точка притяжения промышленных предприятий. Всего здесь разместятся 140 объектов общей стоимостью 336 млрд тенге. Из них 82 уже введены в эксплуатацию, а 58 находятся на завершающей стадии строительно-монтажных работ.

Площадка не только обеспечивает создание новых производств, но и формирует благоприятную деловую среду, позволяя компаниям развиваться в синергии друг с другом, делиться опытом и налаживать устойчивые кооперацион­ные связи. Опыт успешного наполнения данной локации стал основанием для начала воплощения в жизнь новой и более масштабной инициативы – соз­дания Индустриального парка № 2, который формируется на принципах государственно-частного партнерства.

По словам Айдына Киылымбекова, здесь планируется разместить свыше 100 объектов совокупной стоимостью более 500 млрд тенге. Ожидается, что реальное претворение этих инициатив позволит создать более 7 тыс. рабочих мест, что послужит ощутимым вкладом в занятость населения и обеспечит приток профессиональных кадров в производственный сектор столицы.

Один из убедительных примеров успешного запуска индустриального проекта на территории первой площадки – завод KazPan, специализирую­щийся на выпуске сэндвич-панелей. Предприятие начало работу в текущем году и уже демонстрирует уверенную производственную динамику. Его продукция востребована при строительстве промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов.

Производство оснащено современной корейской автоматизированной линией Kindus, способной выпускать до 1,8 млн квадратных метров продукции в год. Важно, что значительная часть сырья – отечественная. Листовой металл поступает из Караганды от АО «Qarmet», утеплители – из Усть-Каменогорска, а химические компоненты производятся непосредственно в Астане. Такая кооперация позволяет поддерживать казахстанских производителей и снижать зависимость от импортных материалов.

Сегодня на заводе работают около 100 квалифицированных сотрудников, прошедших специальное обучение у инженеров компании Kindus. Руководство предприятия подчеркивает: ставка делается не только на современные технологии, но и на развитие человеческого капитала.

Главный инженер Дмитрий Лебедев отмечает, что завод успешно сотрудничает с вузами Астаны, принимая студентов на практику и предоставляя молодым специалистам возможность повышать квалификацию в производственной среде.

– Мы вкладываем деньги не только в оборудование. Для нас особенно важен уровень компетенции персонала, – подчеркивает он. – На ключевых участках работают молодые ребята с профильным образованием, и мы видим, как они быстро растут профессионально.

История некоторых сотрудников предприятия стала показательным примером карьерного роста внутри производства. Так, Сабыр Каменов пришел на завод простым рабочим-подсобником. Однако интерес к технике и стремление освоить новую специальность привели его к руководству с просьбой направить на обучение.

– Мне очень нравилась работа водителя и оператора автопогрузчика, проще говоря, карщика, – рассказал молодой рабочий. – Я заявил об этом начальству, мою просьбу удовлетворили и направили на обу­чение за счет предприятия. Сейчас занимаюсь тем, что мне действительно по душе.

История этого парня – лишь один из примеров того, как новые индустриальные площадки дают шанс молодежи обрести профессию и в дальнейшем повышать компетенции в условиях современного автоматизированного производства.

#производство #малый бизнес #индустриальные парки

Популярное

Все
Сердцу милые мотивы
Звучали стихи о родной земле
Вечно новый мир классики
Секрет жизненной энергии
Лисицы вышли к людям
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Чокан Валиханов – человек-эпоха
Правовая культура формируется через конкретные практики
Рабочий офис на колесах
Аварии можно предупредить
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Началось строительство сталелитейного завода
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Пройдемся по индустриальной Караганде
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более …
Началось строительство сталелитейного завода
Поддержка предпринимательства и новые рабочие места
Казахстан и Туркменистан расширяют «зеленый коридор» для ов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]