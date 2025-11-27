В столице продолжается системная работа по укреплению промышленного потенциала города. Новой опорой производственного развития и создания благоприятных условий для малого и среднего бизнеса становятся индустриальные парки. Одной из таких площадок, демонстрирующих реальные результаты, можно назвать Индустриальный парк № 1.

фото Игоря Бургандинова

Как сообщил руководитель отдела управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Айдын Киылымбеков, сегодня эта территория – главная точка притяжения промышленных предприятий. Всего здесь разместятся 140 объектов общей стоимостью 336 млрд тенге. Из них 82 уже введены в эксплуатацию, а 58 находятся на завершающей стадии строительно-монтажных работ.

Площадка не только обеспечивает создание новых производств, но и формирует благоприятную деловую среду, позволяя компаниям развиваться в синергии друг с другом, делиться опытом и налаживать устойчивые кооперацион­ные связи. Опыт успешного наполнения данной локации стал основанием для начала воплощения в жизнь новой и более масштабной инициативы – соз­дания Индустриального парка № 2, который формируется на принципах государственно-частного партнерства.

По словам Айдына Киылымбекова, здесь планируется разместить свыше 100 объектов совокупной стоимостью более 500 млрд тенге. Ожидается, что реальное претворение этих инициатив позволит создать более 7 тыс. рабочих мест, что послужит ощутимым вкладом в занятость населения и обеспечит приток профессиональных кадров в производственный сектор столицы.

Один из убедительных примеров успешного запуска индустриального проекта на территории первой площадки – завод KazPan, специализирую­щийся на выпуске сэндвич-панелей. Предприятие начало работу в текущем году и уже демонстрирует уверенную производственную динамику. Его продукция востребована при строительстве промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов.

Производство оснащено современной корейской автоматизированной линией Kindus, способной выпускать до 1,8 млн квадратных метров продукции в год. Важно, что значительная часть сырья – отечественная. Листовой металл поступает из Караганды от АО «Qarmet», утеплители – из Усть-Каменогорска, а химические компоненты производятся непосредственно в Астане. Такая кооперация позволяет поддерживать казахстанских производителей и снижать зависимость от импортных материалов.

Сегодня на заводе работают около 100 квалифицированных сотрудников, прошедших специальное обучение у инженеров компании Kindus. Руководство предприятия подчеркивает: ставка делается не только на современные технологии, но и на развитие человеческого капитала.

Главный инженер Дмитрий Лебедев отмечает, что завод успешно сотрудничает с вузами Астаны, принимая студентов на практику и предоставляя молодым специалистам возможность повышать квалификацию в производственной среде.

– Мы вкладываем деньги не только в оборудование. Для нас особенно важен уровень компетенции персонала, – подчеркивает он. – На ключевых участках работают молодые ребята с профильным образованием, и мы видим, как они быстро растут профессионально.

История некоторых сотрудников предприятия стала показательным примером карьерного роста внутри производства. Так, Сабыр Каменов пришел на завод простым рабочим-подсобником. Однако интерес к технике и стремление освоить новую специальность привели его к руководству с просьбой направить на обучение.

– Мне очень нравилась работа водителя и оператора автопогрузчика, проще говоря, карщика, – рассказал молодой рабочий. – Я заявил об этом начальству, мою просьбу удовлетворили и направили на обу­чение за счет предприятия. Сейчас занимаюсь тем, что мне действительно по душе.

История этого парня – лишь один из примеров того, как новые индустриальные площадки дают шанс молодежи обрести профессию и в дальнейшем повышать компетенции в условиях современного автоматизированного производства.