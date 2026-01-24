Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане

Конституционная реформа
186

Комиссию возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/consot_kz

Заместителями председателя Комиссии определены Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

В состав Комиссии вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ.

«Как Вы знаете, с октября 2025 года работала рабочая группа по разработке парламентской реформы. В ее состав вошли известные юристы и эксперты, представители политических партий и общественных организаций. В течение этого периода рабочая группа тщательно изучала и систематизировала все предложения, а также проанализировала поступившие от граждан предложения. Поступившие предложения граждан касались не только вопроса об однопалатном Парламенте. В этой связи Главой государства было принято решение о создании Комиссии по Конституционной реформе», - сказала Эльвира Азимова.

Также Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы.

Следует отметить, что на данный момент помимо членов рабочей группы от граждан поступило более 2 тысяч предложений.

Создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий.

Предложенные Президентом на V заседании Национального курултая реформы государственной власти по переходу к однопалатному Парламенту – Курултаю, создание Халық Кеңесі – Народного Совета, учреждение должности Вице-президента и иные вопросы требуют комплексной и детальной проработки.

«Республика Казахстан вступает в новый этап политической модернизации. Главой государства четко обозначено, что дальнейшее развитие невозможно без укрепления институционального баланса, повышения эффективности законодательной власти, усиления системы сдержек и противовесов, а также обновления конституционных механизмов участия общества в управлении государством», - подчеркнула Эльвира Азимова.

Свои инициативы по конституционной реформе направили все политические партии, неправительственные организации, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.

Именно поэтому учреждение Конституционной комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации.

В состав Комиссии входят депутаты Парламента Республики Казахстан, председатели маслихатов, руководители средств массовой информации, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ – все те, кто в совокупности отражают многообразие взглядов, опыта и ожиданий нашего общества.

Перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия – обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы.

«Уверена, что ваши профессионализм, патриотизм и взвешенный подход позволят нам детально рассмотреть, обобщить все предложения и подготовить выверенный проект конкретных изменений, которые смогут придать мощный импульс развитию нашей страны», - сказала председатель Конституционного суда.

Ержан Жиенбаев остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий Вице-президента.

Назначение Вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Освобождение от должности Вице-президента будет осуществляться Президентом.

Вице-президент:

– по поручению Президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях;

– представляет Президента Республики Казахстан при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами.

Наряду с этим следует установить, что Вице-президент от имени Президента Республики Казахстан осуществляет взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Республики Казахстан и иностранных государств.

Иные полномочия Вице-президента будут определяться Президентом.

В связи с введением института Вице-президента из Конституции будут исключены положения о Государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к Вице-президенту.

Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность.

На период осуществления своих полномочий Вице-президент не должен состоять в политической партии.

Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий.

В целях закрепления в Конституции статуса Халық Кеңесі – Народного Совета предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел.

Во-первых, закрепить нормы, что Халық Кеңесі – Народный Совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан.

Предусмотреть, что состав будет формироваться Главой государства из числа граждан Республики Казахстан.

Следует также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета по разработке предложений и рекомендаций по:

– основным направлениям внутренней политики государства;

– укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;

– продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.

Кроме того, Президентом озвучено, что Халық Кеңесі – Народный Совет должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции.

Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі – Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом.

Высшим органом Халық Кеңесі – Народного Совета будет Сессия, созываемая не реже одного раза в год.

Таким образом, Халық Кеңесі – Народный Совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, не будет постоянно действующим органом.

#Казахстан #Парламент

Популярное

Все
Вплетены в историческую память
Из школьников – в исследователи
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Инклюзивный центр в музее
Не раздумывая бросился на помощь
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Ветеран отметил столетний юбилей
Избрали нового акима
Город задыхается… «в пределах нормы»
Как рождаются олимпийские победы
Жулдыз подключили к природному газу
Уверенный взгляд в будущее
Новый формат диалога
Знаковые решения
Человек, обреченный на успех
Регион пополняется социальными объектами
Ренессанс печатных СМИ
Добропорядочность как стратегия
Говорят участники курултая
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Без ухабов и ям
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
В Астане прошли крещенские купания
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Вторая жизнь автопокрышек
Все дело в пене из полиуретана
Спасатели готовятся к лавинам
ТОП-3 небоскребов, которые достроят в 2026 году
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Конституционная реформа укрепит устойчивость политической с…
Председатель Республиканской коллегии адвокатов предложил з…
Унзила Шапак: Конституция – это выражение общественного сог…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]