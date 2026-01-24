Фото: t.me/consot_kz

Заместителями председателя Комиссии определены Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

В состав Комиссии вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ.

«Как Вы знаете, с октября 2025 года работала рабочая группа по разработке парламентской реформы. В ее состав вошли известные юристы и эксперты, представители политических партий и общественных организаций. В течение этого периода рабочая группа тщательно изучала и систематизировала все предложения, а также проанализировала поступившие от граждан предложения. Поступившие предложения граждан касались не только вопроса об однопалатном Парламенте. В этой связи Главой государства было принято решение о создании Комиссии по Конституционной реформе», - сказала Эльвира Азимова.

Также Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы.

Следует отметить, что на данный момент помимо членов рабочей группы от граждан поступило более 2 тысяч предложений.

Создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий.

Предложенные Президентом на V заседании Национального курултая реформы государственной власти по переходу к однопалатному Парламенту – Курултаю, создание Халық Кеңесі – Народного Совета, учреждение должности Вице-президента и иные вопросы требуют комплексной и детальной проработки.

«Республика Казахстан вступает в новый этап политической модернизации. Главой государства четко обозначено, что дальнейшее развитие невозможно без укрепления институционального баланса, повышения эффективности законодательной власти, усиления системы сдержек и противовесов, а также обновления конституционных механизмов участия общества в управлении государством», - подчеркнула Эльвира Азимова.

Свои инициативы по конституционной реформе направили все политические партии, неправительственные организации, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.

Именно поэтому учреждение Конституционной комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации.

В состав Комиссии входят депутаты Парламента Республики Казахстан, председатели маслихатов, руководители средств массовой информации, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ – все те, кто в совокупности отражают многообразие взглядов, опыта и ожиданий нашего общества.

Перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия – обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы.

«Уверена, что ваши профессионализм, патриотизм и взвешенный подход позволят нам детально рассмотреть, обобщить все предложения и подготовить выверенный проект конкретных изменений, которые смогут придать мощный импульс развитию нашей страны», - сказала председатель Конституционного суда.

Ержан Жиенбаев остановился на конституционных изменениях, касающихся полномочий Вице-президента.

Назначение Вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Освобождение от должности Вице-президента будет осуществляться Президентом.

Вице-президент:

– по поручению Президента представляет интересы Республики Казахстан в международных отношениях;

– представляет Президента Республики Казахстан при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами.

Наряду с этим следует установить, что Вице-президент от имени Президента Республики Казахстан осуществляет взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Республики Казахстан и иностранных государств.

Иные полномочия Вице-президента будут определяться Президентом.

В связи с введением института Вице-президента из Конституции будут исключены положения о Государственном советнике. На уровне Конституции следует отразить требования, которые будут предъявляться к Вице-президенту.

Вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность.

На период осуществления своих полномочий Вице-президент не должен состоять в политической партии.

Такой подход соответствует взятому курсу по повышению политической конкуренции и обеспечению равных условий для развития всех партий.

В целях закрепления в Конституции статуса Халық Кеңесі – Народного Совета предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел.

Во-первых, закрепить нормы, что Халық Кеңесі – Народный Совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан.

Предусмотреть, что состав будет формироваться Главой государства из числа граждан Республики Казахстан.

Следует также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета по разработке предложений и рекомендаций по:

– основным направлениям внутренней политики государства;

– укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;

– продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.

Кроме того, Президентом озвучено, что Халық Кеңесі – Народный Совет должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции.

Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі – Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом.

Высшим органом Халық Кеңесі – Народного Совета будет Сессия, созываемая не реже одного раза в год.

Таким образом, Халық Кеңесі – Народный Совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, не будет постоянно действующим органом.