За последние два года питьевая вода заведена в 10% домов, расположенных в селах области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить 100% доступ населенных пунктов страны к водоводам. По замыслу государственной программы качественная питьевая вода должна быть подведена ко всем городам и деревням до конца текущего года.

Власти Костанайской области пошли дальше и поставили перед собой задачу завести воду в каждый дом.

Всего в сельской местности региона расположено 80 619 домов, 56 700 из которых обеспечены водой. Только за 2023-2024 годы вода была заведена в 8418 домов.