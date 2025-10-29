Питьевая вода пришла в села Костанайской области

Водное хозяйство
3
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

За последние два года питьевая вода заведена в 10% домов, расположенных в селах области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить 100% доступ населенных пунктов страны к водоводам. По замыслу государственной программы качественная питьевая вода должна быть подведена ко всем городам и деревням до конца текущего года.

Власти Костанайской области пошли дальше и поставили перед собой задачу завести воду в каждый дом.

Всего в сельской местности региона расположено 80 619 домов, 56 700 из которых обеспечены водой. Только за 2023-2024 годы вода была заведена в 8418 домов.

«До конца этого года еще 7000 домов, расположенных в сельской местности нашей области, будут обеспечены питьевой водой. Таким образом, питьевая вода будет заведена в 80% домов на селе. И эту работу мы продолжим в обязательном порядке», - сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

#село #Костанай #вода

