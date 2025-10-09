Победителей республиканского конкурса чтецов определили в Атырау

Культура
125
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В конкурсе приняли участие молодые таланты из разных уголков страны

Фото: РСК

В Атырау состоялся республиканский конкурс чтецов «Ұрпағым, саған айтам», посвященный 90-летию со дня рождения поэта, писателя, одного из авторов Государственного Гимна Республики Казахстан Жумекена Нажимеденова, сообщает Kazpravda.kz 

В конкурсе приняли участие молодые таланты из разных уголков страны, в возрасте от 18 до 35 лет.  

Как отметил руководитель областного управления культуры и развития языков Абиль Жоламанов, это одно из мероприятий в рамках празднования юбилея поэта.

- Искусство художественного слова играет большую роль в развитии языковой культуры и духовном обогащении молодежи. Проведение конкурса, посвященного увековечиванию имени поэта, на атырауской земле, важное событие в культурной жизни региона, - отметил Абиль Жоламанов.

Конкурс проходил в два этапа. Вначале участники выразительно читали поэтические произведения, затем соревновались в мастерстве чтения прозы. Каждый конкурсант должен был знать наизусть не менее десяти стихотворений поэта.

По итогам конкурса гран-при завоевала Көркем Дүйсенбаева из Мангистауской области. Первое место занял участник из Атырауской области Елдос Кулшарап. Второе место разделили Ләззат Мусилим из Шымкента и Айжан Болекбаева из Атырау. Третье место заняли Владислав Горизанов из Карагандинской области, Акберен Жолдасбек из Туркестанской области и Айнур Нурбек из Жамбылской области.

В составе жюри, которую возглавил председатель правления союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, вошли дочь писателя - Карлыгаш Нажимеденова, поэты Амангельды Мырзабек и Алмас Сакбаев, а также руководитель областного союза писателей Казахстана Алия Даулетбаева.

Жумекен Нажимеденов родился 28 ноября 1935 года на священной земле Курмангазы. Первые стихи поэта были опубликованы в газете «Лениншіл жас» в 1955 году. Первый сборник стихов под названием  «Балауса» был опубликован в 1961 году. В 1967 году он стал лауреатом премии Ленинского комсомола Казахстана. Поэт скончался в 1983 году.

 

#конкурс #Атырау #чтецы

