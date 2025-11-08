Подписаны важные соглашения

38
Рахим Беков

В рамках официального визита в Китай делегация Акмолинской области приняла участие в Международной выставке импорта CIIE 2025, проходящей в Национальном выставочном центре Шанхая.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акмолинская область представила на выставке свой потенциал в сфере промышленности, сельского хозяйства, а также в энергетике и туризме. Аким региона Марат Ахметжанов посетил национальный павильон Казахстана, где продукцию продемонстрировали ведущие предприятия, в том числе ТОО «Гормолзавод» и АО «Кокшетауские минеральные воды».

В рамках форума, проходившего на полях выставки, делегацией области были подписаны соглашения о сотрудничестве в области транс­портной и торговой интеграции, а также стратегическое рамочное соглашение об аккредитации Акмолинской области на Платформе сотрудничества для беспрепятственной торговли в форма­те «Китай – Центральная Азия». Кроме того, достигнута договоренность об открытии представительства Цент­ра развития инвестиций Aqmola Invest Акмолинской области в Инвестиционном доме города Нанкина провинции Цзянсу.

Делегация области также приняла участие в панельной сессии «Презентация Платформы сотрудничества для беспрепятственной торговли в формате «Китай – Центральная Азия».

#сотрудничество #Китай #Акмолинская область

