Фото: скриншот видео АФМ

В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс). Расследование провели сотрудники областного департамента АФМ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещённый на площади 1 000 кв м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.

Была установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астане, Алматы и Шымкенте.

Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещённой продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.

«Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу. Автомашина и оборудование обращены в доход государства», – сообщили в АФМ.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.