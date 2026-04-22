Погода резко изменится на большей части Казахстана

В ближайшие дни жителям разных регионов страны советуют брать с собой зонты

По прогнозам синоптиков «Казгидромета», циклон с районов Москвы и связанные с ним атмосферные фронты обусловят неустойчивую погоду по всей территории страны, прогнозируются дожди с грозами, временами сильные дожди, в отдельных районах возможен град, шквал, сообщает Kazpravda.kz

По республике ожидаются усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.

Столбики термометров днем на западе РК понизятся до 7-18 тепла, на северо-западе - до 10-20 тепла.

На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры:

- на севере страны до 18-27 тепла,

- в центре до 22-30 тепла,

- на востоке до 20-28, в горных районах до 10-15 тепла,

- на юге до 27-32, в горных районах до 22 тепла,

- на юго-востоке до 20-30, в горных районах до 10-15 тепла.