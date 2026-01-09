В ближайшие выходные на всей территории страны ожидается повышение температуры, осадки в виде дождя и снега, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с северо-западным циклоном с 10 января на западе, с 11 января на северо-западе, севере, в центре, с 12 января на востоке страны прогнозируются ночью снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

11 января в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный снег. 10-12 января на юге, 12 января на юге востоке страны - дождь. Также по республике ожидаются туман, порывистый ветер.

11 января на севере, в центре страны, 12 января на востоке страны днем температура воздуха прогнозируется -3+3°С.